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Galatasaray'da hedef Fenerbahçe derbisi! 52 bin taraftar...

#Galatasaray#Fenerbahçe#Nef Stadyumu
Galatasarayda hedef Fenerbahçe derbisi 52 bin taraftar...

Süper Lig'de 1 maçı eksik olan Galatasaray , zirvedeki Trabzonspor'un 10 puan gerisinde yer alıyor. Sarı-kırmızılı takım, zirve yarışında tutunabilmek için yarın Gaziantep FK karşısına 3 puan parolasıyla çıkacak. Aslan'ın hedefi, Fenerbahçe derbisine kadar galibiyet serisi yakalamak.

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Süper Lig'deki 3 maçlık galibiyet serisi Beşiktaş derbisinde son bulan Galatasaray, 8 gün içinde oynayacağı 3 maça konsantre oldu. NEF Stadyumu'nda sırasıyla Gaziantep FK ve Lokomotiv Moskova'yı konuk edecek Sarı-kırmızılı takım, Olimpiyat'ta Karagümrük ile karşılaşacak. Milli araya moralli girmek isteyen teknik direktör Fatih Terim, oyuncularını 3 maçta alınacak 9 puana motive ediyor.

BU SEZON YÜZDE 50'Yİ ZORLAYAMADI

Ligde zirveye yaklaşmayı hedefleyen Aslan, Avrupa'da da liderliği garantileme hesapları yapıyor. Yönetimde ise taraftara yönelik beklentiler söz konusu. Aslantepe'de bu sezon Lazio maçı dışında % 50 kapasite barajı zorlanmadı ve ortalama 12-13 bin kişi geldi. TFF'nin 9 Kasım'da statları tam kapasite açma kararı, kulübü heyecanlandırdı.

MİLLİ ARA DÖNÜŞÜ İKİ KRİTİK MAÇ

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Galatasaray milli ara dönüşünde kasım ayında ligde Fenerbahçe, Avrupa'da Marsilya'yı 52 bin 625 kişi kapasiteli NEF Stadyumu'nda ağırlayacak. Sabah'ın haberine göre bu kritik maçlarda tribün desteğine ihtiyacı olan sarı-kırmızılılarda yetkililer, "Galibiyet serisi yakalarsak taraftarlarımız havaya girecek ve stadımız eskisi gibi tamamen dolmaya başlayacak" görüşünde birleşti.

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#Galatasaray#Fenerbahçe#Nef Stadyumu

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