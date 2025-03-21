Galatasaray'da hedef Avrupa'nın zirvesi! PSG, City ve Juventus sollandı

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Üst üste 3., toplamda 25. şampiyonluk yolunda büyük avantaj yakalayan Galatasaray, sahadaki başarısının karşılığını kasada da alıyor. Sarı kırmızılılar, lisanslı ürünlü satışında Avrupa’nın ilk 10 takımı arasına girerken, çok sayıda dünya devini geride bıraktı. 11 Haziran 2022’de ikinci kez Galatasaray Başkanlığı’na seçilen Dursun Özbek, Galatasaray Mağazacılık ve Perakendecilik A.Ş’nin başına tekstil sektöründe önemli bir yeri bulunan Hakan Kemal Sarıöz’ü getirdi. Sarıöz’le başlayan yeniden yapılanma ve yeşil sahada kazanılan başarılar lisanslı ürünlerin satıldığı GS Store’un cirosunu ve kârını tarihin en yüksek seviyelerine getirdi. Galatasaray’ın mağazacılıkta son 3 yılda kaydettiği aşamalar ve hedefleri şöyle:

ŞİRKETİN CİROSU HER YIL KATLANIYOR

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2024 yılında 85 milyon Euro’luk satış gerçekleşti ve Galatasaray tüm Avrupa’daki kulüplerin mağazacılık gelirlerini araştıran UEFA’nın bu konuda hazırladığı listede 9. sırada yer aldı. 2022’de Dursun Özbek geldiğinde 485 milyon TL olan şirketin cirosu önce 1 milyar 100 milyon TL’ye, geçen yıl da 2.5 milyar TL’ye yükseldi; 2025 için hedef 3.5 milyar TL olarak belirlendi.

ÜRÜN ADEDİ 4.8 MİLYONA ULAŞTI

2021-2022 sezonu sonunda 1.5 milyon olan ürün adedinin bu sezonun sonunda 3 kat artışla 4.8 milyonu geçmesi bekleniyor. Şubat ayında piyasaya çıkarılan bu sezonun 4. forması taraftarlardan büyük ilgi gördü ve aylık ciroda rekor kırıldı. Kârlılık oranı Dursun Özbek’in ikinci döneminde yüzde 19’dan yüzde 34’e çıkarken, sezon sonu bu rakamın yüzde 38.5’a ulaşması bekleniyor.

MÜŞTERİ SAYISI 2.5 YILDA 2 KAT ARTTI

GS Store şubelerini ve online platformu ziyaret eden müşteri sayısı, 2021-2022 sezonunda 2.5 milyon iken, 2023-2024 sezonunda 5.1 milyona yükseldi. Bu sezonun sonunda toplam 6.4 milyon kişiye ulaşılması bekleniyor. Online satış oranı yüzde 15’ten yüzde 25’e çıktı. Halen GS Store’un ürün satışlarının 4’te 1’i online olarak gerçekleşiyor.

FUTBOLCULARA ÖZEL TASARIMLAR

GS Store’un ürün satışlarının rekor seviyeye ulaşmasında, Galatasaray Kulübü’nün son 24 saatteki gündemine göre süratle hazırlanıp satışa çıkarılan ürünler ve ‘Shop By Player’ yani oyuncular için özel tasarlanan ürünler büyük rol oynadı. Hakan Kemal Sarıöz yönetiminde ürün çeşitliliğinde yakalanan bu dinamizm satışlara direkt yansıdı.

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ALMANYA'DA 11 KULÜPLE ANLAŞILDI

Taraftarların tasarımlarının sergilendiği bir yarışma organizasyonu düzenlendi ve bu sayede 12. adamın lisanslı ürünlere olan ilgisinin daha da artması sağlandı. Almanya’da 11 kulüp ile anlaşma yapılarak lisanslı ürün mağazasında satışlara başlandı. Hollanda ve Belçika’daki satışlar da önümüzdeki ay start alacak.

MAYISTA 105 MAĞAZA

Bir yandan da mağaza sayısını artıran GS Store’un mayısta 105 şubeye ulaşması bekleniyor. Galatasaray Mağazacılık ve Perakendecilik A.Ş.’yi rekora taşıyan Hakan Kemal Sarıöz, “Galatasaray için üretmeye ve kazandırmaya devam edeceğiz” dedi.