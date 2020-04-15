MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGalatasaray’da hedef 20 milyon euroluk corona virüs fedakarlığı
GeriFutbol Galatasaray’da hedef 20 milyon euroluk corona virüs fedakarlığı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 15.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Galatasaray’da hedef 20 milyon euroluk corona virüs fedakarlığı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Galatasaray, ücret indirimi konusunda futbolcularla görüşmelere başladı.

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK - Oyunculardan, garanti ücretlerinde yüzde 30 indirim yapmalarını isteyen sarı kırmızılı yönetimini hedefi; bu sezon 68 milyon euro olan A takım bütçesini 48 milyon euroya indirmek...

Koronavirüs nedeniyle kulüpler ciddi ekonomik sıkıntılar yaşarken, FIFA geçtiğimiz günlerde yayınladığı bildiride, oyuncu ve teknik adam ücretlerinde indirim yapılmasına olumlu yaklaştığını göstermişti.

Bu bağlamda Galatasaray yönetimi pazartesi akşamı itibarıyla futbolcular ve A takım profesyonelleriyle görüşmelere başladı. Yönetimin, futbolculardan, yıllık garanti ücretlerinden yüzde 30 civarında indirime gitmelerini talep ettiği belirtildi.

Sarı kırmızılılar, bu sezon 68 milyon euro olan A takım bütçesini 48 milyon euroya indirmeyi hedefliyor. Bu noktada yönetimin elini güçlendiren bir başka nokta ise kiralıklar dahil 7 futbolcunun (Donk, Nagatomo, Mariano, Selçuk, Andone, Seri, Lemina, Onyekuru) kontratının sezon sonu bitecek olması.

 

Galatasaray’da hedef 20 milyon euroluk corona virüs fedakarlığı

İlk 100 TL'lik iddaa oyununa 10 TL hediye Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle