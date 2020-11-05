MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGalatasaray'da hayal kırıklığı; 140 milyon TL
GeriFutbol Galatasaray'da hayal kırıklığı; 140 milyon TL
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 05.11.2020 - 08:31 | Son Güncelleme:

Galatasaray'da hayal kırıklığı; 140 milyon TL

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Galatasaray'da Falcao dışındaki hücumcular takıma beklenen katkıyı sağlayamadı. Kolombiyalı golcü bu sezon ligde 5 gol, 2 asistlik bir performans sergilerken Feghouli, Belhanda, Ryan Babel, Diagne, Arda Turan ve Emre Akbaba vasatın üzerine çıkamadı.

Takvim'in haberine göre; Cimbom'da Falcao dışındaki hücumcular takıma beklenen katkıyı sağlayamadı. Kolombiyalı golcü bu sezon ligde 5 gol, 2 asistlik bir performans sergilerken Feghouli, Belhanda, Ryan Babel, Diagne, Arda Turan ve Emre Akbaba vasatın üzerine çıkamadı.

VASAT GÖRÜNTÜ VERDİLER

Falcao dışındaki 6 futbolcu yılda toplam 140 milyon TL alırken ancak 2 gol, 2 asistlik bir performans sergileyerek beklenenin çok altında kaldı.

BABEL'DEN 1 GOL, 2 ASİST

Bu oyuncular arasında en iyi görüntüyü Babel verdi. Hollandalı futbolcu 1 gol, 2 asist yaptı. Belhanda ise bu süreçte 1 gol kaydetti. Diğer oyuncular ise ne gol ne de asist üretmeyi başaramadı.

FEGHOULİ KATKI SAĞLAYAMADI

Hücuma yönelik oyunculardan Feghouli yılda 3.85 milyon Euro almasına rağmen takıma gol ve asist olarak bir katkı sağlayamadı. Böylece aldığı paranın hakkını veremeyerek sınıfta kaldı.

 

Galatasarayda hayal kırıklığı; 140 milyon TL

"Sanal Oyunlar" sadece Misli.com'da! Hemen oyna...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle