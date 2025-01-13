×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray'da Hatayspor mesaisi başladı!

Güncelleme Tarihi:

#GALATASARAY#Hatayspor#Sporanasayfa
Galatasarayda Hatayspor mesaisi başladı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 13, 2025 15:23

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Hatayspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da maçın hazırlıkları teknik direktör Okan Buruk yönetiminde başladı.

Haberin Devamı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, koşu ve topa sahip olma çalışmalarının ardından çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, 15 Ocak Çarşamba günü saat 17.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Gözden KaçmasınMaçta Ferdi Tayfur anısına pilav-ayran dağıttılarMaçta Ferdi Tayfur anısına pilav-ayran dağıttılarHaberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#GALATASARAY#Hatayspor#Sporanasayfa

BAKMADAN GEÇME!