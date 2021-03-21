Galatasaray'da hatalar ve kararlar

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK - 4-4-2 dizilişi Kayseri’de rakibe 3 net gol fırsatı verdi, maç 3-0 kazanıldığı için görmezden gelindi. Falcao ve Muhammed’i kesmemek adına Rize karşısına aynı sistemle çıkılınca Karadeniz ekibi affetmedi. Formsuz olan Emre Akbaba ısrarla ilk 11’de oynatılırken, çok daha verimli olan Feghouli ve Onyekuru sonradan oyuna alındı.

G.SARAY, şampiyonluk yarışındaki en büyük rakipleri Beşiktaş ile Fenerbahçe’nin birbirleriyle karşılaşacağı haftada Çaykur Rizespor’a kendi evinde yenilerek büyük yara aldı.

Sarı kırmızılıların tam 4 gol yediği mücadeleye hem defans oyuncularının yaptığı bireysel hatalar hem de teknik direktör Fatih Terim’in kararları damga vurdu. Karşılaşma sonrası sarı kırmızılı camiada ve sosyal medyada yapılan yorumlarda ağırlıklı olarak Terim’in oyun sistemi, oyuncu tercihleri ve maçın ikinci yarısında yaptığı değişiklik hamleler tartışıldı.

Galatasaray taraftarlarının 1 numaralı gündem maddesi olan hatalar ve kararların bazılarını şöyle özetlemek mümkün:

4-4-2 sistemi Kayseri’de S.O.S. vermişti

1- Fatih Terim, geçen hafta Kayserispor deplasmanında takımını 4-4-2 dizilişiyle sahaya sürüp, Falcao-Muhammed ikilisini çift santrfor oynattı.

Savunma o maçta ciddi arızalar yaşadı. Kayserispor üç net gol pozisyonu yakalarken, kaleci Muslera’nın kurtarışları ve sonradan oyuna giren Onyekuru’nun attığı goller işi çözdü. Maçın 3-0 kazanılması defansın S.O.S. verdiği gerçeğinin gözardı edilmesine yol açtı.

Terim, 4-4-2’nin kilit ismi Taylan cezalı olmasına rağmen Falcao ve Muhamed’i kesmemek adına aynı sistemle sahaya çıkınca aynı hatalar yine yapıldı ve bu sefer Rizespor affetmedi.

Emre Akbaba attığı golün dışında yoktu

2- Çaykur Rizespor maçında mükemmel bir gol atmış olsa da Emre Akbaba’nın ısrarla ilk 11’de oynatılması, Fatih Terim’in en çok eleştiri aldığı konuların başında geldi. Attığı gol dışında fizik olarak ayakta kalamayan Akbaba, ne hücuma ne de savunmaya yeterli katkıyı yapabildi. 57 dakika kaldığı oyunda takımın en az topla buluşan (40) futbolcularından biri olan Akbaba, yüzde 78 isabetle 28 pas attı, 1 kez orta yaptı, attığı tek şutta golü buldu ve girdiği 4 ikili mücadeleden sadece 1’ini kazanabildi.

Feghouli ve Onyekuru ile başlamadı

3- G.Saray, Kayseri’de aldığı 3-0’lık galibiyette, oyuna sonradan giren Sofiane Feghouli ve Henry Onyekuru’nun büyük katkısı olmuştu.

Onyekuru iki gol birden atarak rakibin direncini kırarken, ikinci golün pasını veren isim ise Feghouli idi. İki oyuncu son derece formda ve moralli olmalarına karşın Çaykur Rizespor maçında yine yedek soyunmak zorunda kaldı. Bu futbolcuların yerine ilk 11’de sahaya çıkan Gedson Fernandes ve Emre Akbaba, özellikle hücumda beklenen etkiyi yaratamadılar.

Bireysel hatalar 5 puan götürdü

4- Türk Telekom Stadı’nda oynanan son 2 maçta Sivasspor ile 2-2 berabere kalıp, Rizespor’a 4-3 yenilen Galatasaray 5 puan kaybederken, bu kayıplarda savunma oyuncularının hataları büyük rol oynadı. Sivasspor’dan yenilen 2 golde Linnes başroldeydi.

Norveçli futbolcu kötü gününde olmasına rağmen Fatih Terim onu 90 dakika oyunda tutup çıkarmadı. Ancak daha sonra oynanan Rizespor maçında da görev vermedi. Rizespor’un attığı gollerin 2’sinde Luyindama ve Marcao basit top kayıpları yaparken, Saracchi ve Yedlin de hatalıydı.

Kılınç sahanın en üretken ismiydi ama..

5- 4-3 kaybedilen Çaykur Rizespor maçında izleyenleri en çok şaşırtan olaylardan biri 57. dakikada yaşandı; Fatih Terim, sahanın en çalışkan ve üretken ismi Emre Kılınç’ı, Emre Akbaba ile aynı anda kenara aldı. Takımın 3-2 geride olduğu yani gole ihtiyaç duyulduğu anlarda Mustafa Muhammed’in oyundan çıkarılıp yerine Arda Turan’ın alınması Terim’in eleştiri aldığı bir başka nokta oldu.

Ayrıca birçok kişi, bugüne dek oynadığı her maçta enerjisiyle hücuma hareketlilik getiren Kerem Aktürkoğlu’nun ilk 11’de oynatılmamasını da eleştirdi.

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...