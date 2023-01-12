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Galatasaray'da harekat başladı! 3 transfer, 2 ayrılık...

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#Transfer#Galatasaray#Seferovic
Galatasarayda harekat başladı 3 transfer, 2 ayrılık...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2023 21:02

Spor Toto Süper Lig'de lider durumda bulunan Galatasaray'da yönetim, yapacağı 3 transfer ile ara transferi kapatmayı planlıyor.

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Spor Toto Süper Lig'de ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte Galatasarayda transfer çalışmaları hızlandı.

Önceliği sol beke veren sarı-kırmızılılar, Sivasspor'dan Uğur Çiftçi ile her konuda anlaşmaya vardı. Sol bek ihtiyacını Uğur Çiftçi ile gideren Galatasaray yönetimi, şimdi gözünü stoper ve santrfor transferlerine çevirdi. 5 büyük ligden geniş bir transfer listesi bulunduğu öğrenilen Galatasaray'da stoper ve santrfor transferlerinde tercih yabancı oyuncu olacak.

YÖNETİM, 2 İSİMLE YOLLARI AYIRMAYI PLANLIYOR

Galatasaray'ın transfer etmeyi planladığı yabancı oyunculara yer açabilmek adına kadrodaki bazı yabancı isimlerle yollarını ayırması gündemde. Bu anlamda sarı-kırmızılı ekip, Patrick Van Aanholt ve Haris Seferovic ile yolları ayırmak istiyor. Sezon başında İtalya'dan teklif alan ve reddeden Van Aanholt, devre arasında da ayrılmaya pek niyetli değil. Van Aanholt'un 1.5 yıllık sözleşmesi bulunuyor.

Haris Seferovic'in ise ailesiyle İstanbu'lda yaşamaktan çok mutlu olduğu ve bu yüzden ayrılmayı düşünmediği öğrenildi.

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#Transfer#Galatasaray#Seferovic

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