Galatasaray'da Halil Dervişoğlu'ndan gol sevinci açıklaması

Maçta iki gole de katkıda bulunan Halil Dervişoğlu, "Gol attığım ve 3 puan aldığım için mutluyum. Oyunu domine ettik. Fakat bugün golü erken bulduk. Bu yüzden daha rahat oynadık. Yakaladığımız pozisyonlarda daha etkili olsak, daha fazla gol bulurduk. Gol sevincim, doğduğum yeri ifade ediyor. Orada sevenlerim çok. Bu golü onlara adamak istedim." diye konuştu.

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