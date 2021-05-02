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GeriFutbol Galatasaray'da Halil Dervişoğlu'ndan gol sevinci açıklaması
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Futbol
Haber Giriş: 02.05.2021 - 22:43 | Son Güncelleme:

Galatasaray'da Halil Dervişoğlu'ndan gol sevinci açıklaması

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Galatasaray'ın Gençlerbirliği'ni mağlup ettiği maçta 1 gol ve 1 asistle oynayan Halil Dervişoğlu, karşılaşmayı değerlendirdi.

Maçta iki gole de katkıda bulunan Halil Dervişoğlu, "Gol attığım ve 3 puan aldığım için mutluyum. Oyunu domine ettik. Fakat bugün golü erken bulduk. Bu yüzden daha rahat oynadık. Yakaladığımız pozisyonlarda daha etkili olsak, daha fazla gol bulurduk. Gol sevincim, doğduğum yeri ifade ediyor. Orada sevenlerim çok. Bu golü onlara adamak istedim." diye konuştu.

Galatasarayda Halil Dervişoğlundan gol sevinci açıklaması

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