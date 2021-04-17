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GeriFutbol Galatasaray'da Halil Dervişoğlu'ndan galibiyet itirafı! 'Bugün en önemlisiydi'
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Futbol
Haber Giriş: 17.04.2021 - 21:19 | Son Güncelleme:

Galatasaray'da Halil Dervişoğlu'ndan galibiyet itirafı! 'Bugün en önemlisiydi'

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Galatasaray'da Halil Dervişoğlu'ndan galibiyet itirafı! 'Bugün en önemlisiydi'

Galatasaray'da bu sezon ilk kez sahada 11'de çıkan Halil Dervişoğlu, Göztepe'yi 3-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Süper Lig'de Göztepe'yi 3-1 mağlup eden Galatasaray'da Halil Dervişoğlu, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

'İYİ REKASİYON GÖSTERDİK'

Sahaya 11'de çıktığı için mutlu olduğunu vurgulayan Halil, "Bugün ilk kez ilk 11'de maça çıktım, iyi reaksiyon gösterdik. Burada yendiğimiz ve iyi oynadığımız için çok mutluyum" dedi.

'GOLE ÇOK YAKLAŞMIŞTIM'

Halil Dervişoğlu sözlerini, "Gole çok yaklaşmıştım. Takıma katkı sağladığımı düşünüyorum, bugün 3 puan en önemli şeydi. O da oldu, umarım önümüzdeki maçlarda da aynısı olur" ifadeleriyle tamamladı.

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