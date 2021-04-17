Galatasaray'da Halil Dervişoğlu'ndan galibiyet itirafı! 'Bugün en önemlisiydi'

Süper Lig'de Göztepe'yi 3-1 mağlup eden Galatasaray'da Halil Dervişoğlu, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

'İYİ REKASİYON GÖSTERDİK'

Sahaya 11'de çıktığı için mutlu olduğunu vurgulayan Halil, "Bugün ilk kez ilk 11'de maça çıktım, iyi reaksiyon gösterdik. Burada yendiğimiz ve iyi oynadığımız için çok mutluyum" dedi.

'GOLE ÇOK YAKLAŞMIŞTIM'

Halil Dervişoğlu sözlerini, "Gole çok yaklaşmıştım. Takıma katkı sağladığımı düşünüyorum, bugün 3 puan en önemli şeydi. O da oldu, umarım önümüzdeki maçlarda da aynısı olur" ifadeleriyle tamamladı.