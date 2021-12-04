Galatasaray'da Halil Dervişoğlu'ndan Altay maçı yorumu: 'Bunun telafisi yok'

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Süper Lig'de Altay ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'da Halil Dervişoğlu maç sonunda açıklamalarda bulundu.

'BUGÜN KAZANMALIYDIK'

Puan kaybını değerlendiren Halil Dervişoğlu, "Diyecek çok şey yok. Bugün kazanmalıydık, bunun telafisi yok. İnşallah böyle bir şey bir daha olmaz. Elimizden geleni veriyoruz. Arada büyük bir fark oldu ama önce kendimize konsantre olmamız ve bazı şeyleri değiştirmemiz lazım. Ondan sonra ne olursa hayırlısı olsun" dedi.

'PROBLEMLERİ ÇÖZMELİYİZ'

Galatasaray'ın savunma oyuncusu Marcao ise "İstemediğimiz bir sonuçtu, kesinlikle kazanmak için gelmiştik. Buradan dersler çıkarıp, bu problemleri yine bizim çözmemiz gerekiyor. Bu durumdan çıkaracak olanlar bizleriz." şeklinde konuştu.