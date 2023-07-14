Galatasaray'da Halil Dervişoğlu sürprizi! Beşiktaş derken...

Haberin Devamı

Adının anıldığı Beşiktaş ile henüz el sıkışamayan milli oyuncu Galatasaray’a önerildi. Şenol Güneş’in “Halil, kulübüne Beşiktaş ismini kullanıp arkasından pazarlık yaparsa doğru olmaz. Beşiktaş talep etti onu oradan. Güvenim sarsılırsa soğuk bakarım” sözleri sonrası siyah beyazlılara transfer ihtimali az görülürken Galatasaray ise milli takım forması da giyen Halil Dervişoğlu için devreye girdi.

8+3 ETKİLİ OLDU

8+3 kuralını da göz önünde bulunduran sarı kırmızılılar 23 yaşındaki futbolcunun babası Muzaffer Dervişoğlu ile iletişime geçti. 1 milyon Euro yıllık ücret isteyen Halil Dervişoğlu ile kontrat görüşmeleri başladı. Galatasaray bu ücreti yüksek bulurken eğer iki taraf maddi şartlarda orta yolu bulursa Halil yeniden Aslan olacak.