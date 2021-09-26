Galatasaray'da Halil Dervişoğlu: "Kariyerimdeki ilginç gollerden birini attım"

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Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, 4 maçlık galibiyet hasretine son verirken Göztepe kalecisi İrfan Can'ı uzaklardan avlayan Halil Dervişoğlu, golün önemine vurgu yaptı.

Kariyerindeki en ilginç gollerden birine imza attığını belirten Halil Dervişoğlu, "Kariyerimdeki ilginç gollerden birini attım. İkinci yarıya hırslı çıktık ve maçı döndürdük. Golün nasıl geldiğine değil, önemine bakalım." diye konuştu.

Halil Dervişoğlu'nun golünde hatalı bir gol yiyen genç file bekçisi İrfan Can'ı, sarı kırmızılı takımın deneyimli kalecisi Fernando Muslera teselli etti.

Maçın bitiş düdüğüyle İrfan Can'ın yanına giden Muslera, oyuncuyla bir süre konuşarak moral verdi.