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Galatasaray'da Hakim Ziyech sürprizi! Icardi'yi bile solladı

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#Galatasaray#Hakim Ziyech#Süper Lig
Galatasarayda Hakim Ziyech sürprizi Icardiyi bile solladı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 19, 2024 11:09

Galatasaray'ın zor geçmesi beklenen deplasmanı Alanya’da kalitesini konuşturan Hakim Ziyech ilginç bir istatistiğe sahip... 937 dakikaya 5 gol, 3 asist sığdıran ve 108 dakikada bir ağları sarsan Faslı oyuncu, süre-skor katkısında takımın en iyisi oldu. Mauro Icardi ise 127 dakikada bir tabelayı değiştirdi.

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Alanyaspor deplasmanında ikinci yarıda oyuna giren Hakim Ziyech, ilk golü hazırladı, jeneriklik bir şutla ikinci golü attı ve kilidi çözen isim oldu. 4-0 kazanılan mücadelenin kahramanlarından olan yıldız oyuncuyu Okan Buruk da iyi performansından dolayı ödüllendirip Pendik maçında ilk 11 şansı verecek.

41 maçta 37 kez katkı verdi

Sabah'ın derlediği habere göre; Sarı-Kırmızılı formayla şu ana kadar 18 maça çıkan Hakim Ziyech, sahada kaldığı 937 dakikaya 5 gol-3 asist sığdırdı. Ortalama 108 dakikada bir tabelayı değiştiren Ziyech, skora etki etmede takım arkadaşlarını geride bıraktı.

Galatasaray'ın en skorer ismi İcardi, 41 maçta 26 gol-11 asist üretti ve ortalama 127 dakikada bir ağları buldu. Ziyech, oynadığı 18 maçın 10'unda ilk 11'deydi. Yıldız oyuncu, forma rekabetinde Kerem Aktürkoğlu'nun önüne geçmiş durumda.

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#Galatasaray#Hakim Ziyech#Süper Lig

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