Galatasaray'da Hakim Ziyech şoku! Tepki gösterdi, şartlarını sıraladı...

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Galatasaray'da düzenli forma şansı bulamayan ve adı ayrılık iddialarına karışan Faslı yıldız Hakim Ziyech, geleceğiyle ilgili kararını verdi.

Galatasaray'ın sezon başında 1+1 yıllık sözleşme imzaladığı Hakim Ziyech beklentileri karşılayamamıştı.

Geçirdiği sakatlık ve formsuzluk nedeniyle formasından uzun süre ayrı kalan Hakim Ziyech için ayrılık iddiaları basında yer almıştı.

KULÜBE TEPKİLİ

Fennec Football'ın haberine göre; Faslı yıldız, transfer görüşmeleri yapmak için görüşmelere başlarken kulübe tepkili olduğu ileri sürüldü.

31 yaşındaki kanat oyuncusunun devre arasında sarı-kırmızılılardan ayrılmak için 2 şart koştuğu belirtildi.

ŞARTLARI SIRALADI

Hakim Ziyech, şartlarını karşılayacak oranda maaş beklentisinin yanı sıra kulübün yeterince çekici ve cazip bir şehirde yer almasını talep etti. Harici şekilde ayrılmak istemediğini savunan Ziyechü şartlarını yönetime sundu.

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Hakim Ziyech'in bu taleplerinin oyuncuyu Orta Doğu kulüplerine yönlendirebileceği kaydedildi.

Benfica, Olympiakos ve MLS'ten bazı kulüplerin de Ziyech'i takip ettiği ileri sürüldü.

31 yaşındaki oyuncu, bu sezon 10 resmi mücadelede 317 dakika şans bulabildi ve yalnızca 1 asistlik katkı üretebildi.