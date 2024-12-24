×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray'da Hakim Ziyech şoku! Tepki gösterdi, şartlarını sıraladı...

Güncelleme Tarihi:

#Hakim Ziyech#GALATASARAY#TRANSFER
Galatasarayda Hakim Ziyech şoku Tepki gösterdi, şartlarını sıraladı...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 24, 2024 12:03

Galatasaray'a büyük umutlarla transfer ve son dönemde teknik direktör Okan Buruk'tan formayı almakta zorlanan Hakim Ziyech ayrılık hazırlığında. Faslı yıldız transferi öncesi kulübe iki şart sunarak taleplerini iletti. İşte tüm detaylar...

Haberin Devamı

Galatasaray'da düzenli forma şansı bulamayan ve adı ayrılık iddialarına karışan Faslı yıldız Hakim Ziyech, geleceğiyle ilgili kararını verdi.

Galatasaray'ın sezon başında 1+1 yıllık sözleşme imzaladığı Hakim Ziyech beklentileri karşılayamamıştı.

Geçirdiği sakatlık ve formsuzluk nedeniyle formasından uzun süre ayrı kalan Hakim Ziyech için ayrılık iddiaları basında yer almıştı.

Gözden KaçmasınGalatasarayın futbol kalitesine hiçbir takım ulaşamadı | Talisca ve stoper transferi tabloyu tersine çevirebilir | Beşiktaş camiası bazı konularda çok duygusal ve acımasızGalatasaray'ın futbol kalitesine hiçbir takım ulaşamadı | Talisca ve stoper transferi tabloyu tersine çevirebilir | Beşiktaş camiası bazı konularda çok duygusal ve acımasızHaberi Görüntüle

KULÜBE TEPKİLİ

Fennec Football'ın haberine göre; Faslı yıldız, transfer görüşmeleri yapmak için görüşmelere başlarken kulübe tepkili olduğu ileri sürüldü.

31 yaşındaki kanat oyuncusunun devre arasında sarı-kırmızılılardan ayrılmak için 2 şart koştuğu belirtildi.

ŞARTLARI SIRALADI

Hakim Ziyech, şartlarını karşılayacak oranda maaş beklentisinin yanı sıra kulübün yeterince çekici ve cazip bir şehirde yer almasını talep etti. Harici şekilde ayrılmak istemediğini savunan Ziyechü şartlarını yönetime sundu.

Haberin Devamı

Hakim Ziyech'in bu taleplerinin oyuncuyu Orta Doğu kulüplerine yönlendirebileceği kaydedildi.

Benfica, Olympiakos ve MLS'ten bazı kulüplerin de Ziyech'i takip ettiği ileri sürüldü.

31 yaşındaki oyuncu, bu sezon 10 resmi mücadelede 317 dakika şans bulabildi ve yalnızca 1 asistlik katkı üretebildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hakim Ziyech#GALATASARAY#TRANSFER

BAKMADAN GEÇME!