Galatasaray'da Hakim Ziyech saç baş yoldurdu

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Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Bodrum FK ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanan mücadelede sonradan oyuna dahil olan Hakim Ziyech, çok net bir gol fırsatını değerlendiremedi.

Müsabakanın 66. dakikasında hızlı gelişen atakta Victor Osimhen, topu müsait pozisyondaki Hakim Ziyech'e çıkardı. Hakim Ziyech, Osimhen'in pasında topu boş kaleye gönderemedi.

Kaçan fırsat sonrası büyük üzüntü yaşayan Hakim Ziyech'e takım arkadaşları destek verdi.