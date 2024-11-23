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Galatasaray'da Hakim Ziyech saç baş yoldurdu

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#Galatasaray#Bodrum Fk#Süper Lig
Galatasarayda Hakim Ziyech saç baş yoldurdu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 23, 2024 20:42

Süper Lig'in 13. haftasında Bodrum FK ile deplasmanda kozlarını paylaşan Galatasaray'da Hakim Ziyech saç baş yoldurdu.

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Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Bodrum FK ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanan mücadelede sonradan oyuna dahil olan Hakim Ziyech, çok net bir gol fırsatını değerlendiremedi.

Müsabakanın 66. dakikasında hızlı gelişen atakta Victor Osimhen, topu müsait pozisyondaki Hakim Ziyech'e çıkardı.  Hakim Ziyech, Osimhen'in pasında topu boş kaleye gönderemedi. 

Kaçan fırsat sonrası büyük üzüntü yaşayan Hakim Ziyech'e takım arkadaşları destek verdi.

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#Galatasaray#Bodrum Fk#Süper Lig

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