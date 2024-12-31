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Galatasaray'da Hakim Ziyech krizi! İşte istediği fesih bedeli

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#Galatasaray#Hakim Ziyech#Ayrılık
Galatasarayda Hakim Ziyech krizi İşte istediği fesih bedeli
Oluşturulma Tarihi: Aralık 31, 2024 14:32

Galatasaray‘ın ayrılık noktasına geldiği Hakim Ziyech ile görüşmelerde kriz çıktı. Ocak ayında ayrılacağını açıklayan Faslı oyuncu, tazminat almadan ayrılmak niyetinde değil. Ancak Ziyech mali talepleri Galatasaray’ın pek de hoşuna gitmeyecek.

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Galatasaray'da yolların ayrılmasına kesin olarak bakılan Hakim Ziyech ile yapılan sözleşme fesih görüşmeleri tıkandı.

Ziyech 3.5 milyon euro istiyor

Fransız Hespress'in haberine göre Galatasaray 31 yaşındaki orta saha oyuncusunun sözleşmesini feshetmek için 1 milyon euro teklif etti. Bu miktar, fesih bedeli 3,5 milyon euro olarak tahmin edilen Ziyech tarafından reddedildi. İki tarafın da istekli olmasından dolayı ayrılıkta bir sorun yaşamayacağını düşünen Galatasaray, Faslı yıldızın cevabıyla şaşırdı.

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Sözleşmesi bitene kadar Galatasaray’da kalabilir

Galatasaray her ne kadar Ziyech'siz bir sayfa açmaya hazırlansa da süreç uzun bir süre uzayabilir. Eğer taraflar arasındaki görüşmeler başarısız olursa, Ziyech 2025 yazında biten sözleşmesi sona erene kadar İstanbul'da daha uzun süre kalmak zorunda kalabilir. Ancak hem oyuncu hem de kulüp bir çözüm bulmak için uğraş veriyor.

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Galatasarayda Hakim Ziyech krizi İşte istediği fesih bedeli

4 Avrupa kulübü peşinde

Galatasaray’dan ayrılmayan hazırlanan Ziyech, Stade Rennais, Real Sociedad, Torino ve West Ham gibi birçok Avrupa kulübünün hedefinde yer alıyor.

Galatasaray'da bu sezon 11 maçta süre bulan 31 yaşındaki futbolcu, 1 asist yaptı.

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#Galatasaray#Hakim Ziyech#Ayrılık

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