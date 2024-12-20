Galatasaray'da Hakim Ziyech için ayrılık kararı!

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Sarı kırmızılı takımda forma bulamadığı için mutsuz olan Faslı yıldız bu sezon sadece 3 kez ilk 11’de sahaya çıkarken toplamda görev yaptığı 11 karşılaşmada 320 dakika süre aldı. Malmö maçının son bölümünde oyuna girip yenen goldeki hatası nedeniyle eleştirilen Ziyech, Trabzonspor maçının kadrosunu alınmayınca gemileri yaktı.

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2024/25 sezonu istediği gibi gitmedi

Sarı-kırmızılı kulüp 2023-24 sezonu öncesi şarta bağlı opsiyonla bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Ziyech’le yıllık 3 milyon 587 bin 500 Euro’ya kontrat imzaladı. İlk sezonunda 23 maçta 8 gol, 4 asistle oynarken sözleşmesi 2 milyon 850 bin Euro’dan otomatik olarak uzadı. Ancak sakatlıklar nedeniyle 2024-25’te bir türlü istenilen seviyeye gelemedi. Devre arasında sarı kırmızılılara veda etme kararı alan 31 yaşındaki yıldız ile Portekiz ekibi Benfica ile Yunanistan temsilcisi Olympiakos’un ilgilendiği öne sürüldü.

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"Geldiğime pişmanım" dediği iddiası

Bu arada Hakim Ziyech’in hem Galatasaray hem de sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk’la ilgili olarak Hollanda’dan dönüşte “Galatasaray benim için bitti. Oynamak da istemiyorum. Ocak ayında gidiyorum diye hepsine de söyledim. Okan hoca kadar düşük profil bir hoca görmedim. Galatasaray’ın şampiyon olup olmaması umurumda değil. Beni rahat bıraksınlar, ne oluyorsa olsun. Geldiğime zaten pişmanım. Sezon başı gidecektim ama bırakmadılar. Ocakta gidiyorum” dediği de iddia edildi.