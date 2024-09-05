Galatasaray'da Hakim Ziyech için ayrılık iddiası! 'Katar ekibine imza atmak üzere'

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Galatasaray yaz transfer döneminin en flaş transferlerinden birine imza atıp Victor Osimhen’i kadrosuna katarken Sarı kırmızılılarda vedalaşılacak isimler konusunda da hummalı bir çalışma var. Yedek kaldığında hem moral hem de performans olarak düşüş yaşayan ve oynayabileceği bir takıma gitmek isteyen Hakim Ziyech aralarında Al Gharafa’nın yer aldığı Katar ekipleri ile görüşmelerini sürdürüyor.

Fransa’dan Foot Mercato, Faslı yıldızın Al Arabi ile sözleşme imzalamak üzere olduğunu yazdı.

Öte yandan Galatasaray ile sözleşmesini fesheden Sergio Oliveira, Yunanistan ekibi Olympiakos ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.