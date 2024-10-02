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Galatasaray'da Hakim Ziyech gelişmesi

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#GALATASARAY#Süper Lig#Hakim Ziyech
Galatasarayda Hakim Ziyech gelişmesi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2024 13:45

Galatasaray, Avrupa Ligi'nde 2. hafta mücadelesinde yarın deplasmanda konuk olacağı RFS maçının hazırlıklarını bitirdi.

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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında yarın deplasmanda Letonya'nın RFS ekibiyle yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basına açık tutuldu.

Isınma hareketleri ve pas organizasyonlarıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın diğer bölümünde ise taktik çalışmanın yapıldığı bildirildi.

Antrenmanda 31 yaşına giren Michy Batshuayi'nin doğum günü kutlandı.

Galatasaray, karşılaşma için bugün Letonya'ya gidecek.

HAKIM ZIYECH SEVİNCİ

Sarı-kırmızılı takımda tedavisi tamamlanan Hakim Ziyech, takımla çalışmalara başladı. Sakatlığını atlatan Faslı kanat oyuncusu, idmanda takımıyla beraber çalıştı. Galatasaray, 2023-24 sezonu başında kiraladığı Hakim Ziyech ile yeni sezon öncesi 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalamıştı. 

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Bu sezon tüm kulvarlarda 4 maça çıkıp 237 dakika sahada kalan Ziyech, skor katkısı veremedi.

 

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#GALATASARAY#Süper Lig#Hakim Ziyech

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