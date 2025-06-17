Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu'na 'Sara + para' formülü!

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Leroy Sane'yi kadrosuna katarak yaz dönemine hızlı bir giriş yapan Galatasaray ile ilgili transfer haberlerinin ardı arkası kesilmezken sarı kırmızılıların Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu için tekrar harekete geçtiği iddia edildi. İtalyan basınından La Gazetta dello Sport oyuncunun menajerinin İstanbul’da bulunduğunu ve Galatasaray yönetimi ile görüştüğünü yazdı. Haberde Inter kulübünün milli futbolcunun satışından 35 ila 40 milyon Euro arasında bir bonservis bedeli beklediğine de yer verildi.

Giderse İnter Rovella’yı alacak

Bayern Münih’in yanı sıra Suudi Arabistan’dan bazı kulüplerin de ilgilendiği Hakan Çalhanoğlu ile ilgili olarak sarı kırmızılı yönetimin Gabriel Sara’yı takasta kullanıp üzerine para teklifiyle transferi bitirmeyi de iddia edildi. Inter’in bu teklife ne yanıt vereceği merakla beklenirken Simone Inzaghi’nin takımdan ayrılmasının ardından Serie A ekibinin Hakan Çalhanoğlu’nun ayrılmasına sıcak baktığı öğrenildi. Hatta olası bir ayrılık durumunda geçen sezonu Lazio’da kiralık olarak geçiren Juventus’lu Nicolo Rovella’nın düşünüldüğü de öne sürülüyor.

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Geride kalan sezonda performansı

Hakan Çalhanoğlu geride kalan 2024-25 sezonunda İnter formasıyla 47 resmi maça çıkarken 11 gol atıp, 8 asist yaptı ve 19 gole direkt katkıda bulundu.