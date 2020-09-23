Galatasaray'da Hajduk Split ve Fenerbahçe maçları öncesi pankart hazırlığı
Galatasaray'da Hajduk Split ve Fenerbahçe maçları öncesi pankart hazırlığı yapıldı.
Türk Telekom Stadyumu'nda Galatasaray'ın oynayacağı Hajduk Split ve Fenerbahçe maçları öncesi pankart hazırlığı yapıldı...
'Galatasaray' ve 'UltrAslan' yazılı dev pankartlar tribüne asıldı. Karşı tribündeki pankartta 'Armanın peşinde adanmış hayatlar' yazısı yer aldı.
Galatasaray, 24 Eylül'de Hajduk Split, 27 Eylül'de ise Fenerbahçe ile karşılaşacak.
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