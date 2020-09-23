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GeriFutbol Galatasaray'da Hajduk Split ve Fenerbahçe maçları öncesi pankart hazırlığı
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Haber Giriş: 23.09.2020 - 15:11 | Son Güncelleme:

Galatasaray'da Hajduk Split ve Fenerbahçe maçları öncesi pankart hazırlığı

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Galatasaray'da Hajduk Split ve Fenerbahçe maçları öncesi pankart hazırlığı
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Galatasaray'da Hajduk Split ve Fenerbahçe maçları öncesi pankart hazırlığı yapıldı.

Türk Telekom Stadyumu'nda Galatasaray'ın oynayacağı Hajduk Split ve Fenerbahçe maçları öncesi pankart hazırlığı yapıldı...

'Galatasaray' ve 'UltrAslan' yazılı dev pankartlar tribüne asıldı. Karşı tribündeki pankartta 'Armanın peşinde adanmış hayatlar' yazısı yer aldı.

Galatasaray, 24 Eylül'de Hajduk Split, 27 Eylül'de ise Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Galatasarayda Hajduk Split ve Fenerbahçe maçları öncesi pankart hazırlığı

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