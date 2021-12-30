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Galatasaray'da gündem yeniden Okay Yokuşlu! Burak Elmas-Fatih Terim zirvesi sonrası...

#Galatasaray#Okay Yokuşlu#Transfer
Galatasarayda gündem yeniden Okay Yokuşlu Burak Elmas-Fatih Terim zirvesi sonrası...

Galatasaray'da başkan Burak Elmas ve teknik direktör Fatih Terim arasındaki zirvenin ardından transferde yol haritası belirlenirken, milli futbolcu Okay Yokuşlu'nun ismi bir kez daha gündem oldu.

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Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim arasındaki transfer zirvesinin ardından ilk hamle gerçekleşti. Sarı-Kırmızılılar, Okay Yokuşlu'yu kadrosuna katmak için tekrar kolladı sıvadı.

Özellikle 1. Lig'de zor günler geçiren, 6 haftadır kazanamayan ve dibe demir atan Denizlispor karşısında yenen 3 gol, kaçırılan pozisyonlardan çok daha büyük bir kriz yarattı. Orta sahadaki defansif gücü artırmak ve Marcao -Nelsson ikilisine destek sağlamak için Okay'ın ideal isim olduğu düşünülüyor.

Fanatik'in haberine göre; Celta Vigo'da süre alamayan 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun, Sarı-Kırmızılı kulübün gösterdiği ilgiye olumlu geri dönüş yaptığı ve tarafların anlaşmasını beklediği öğrenildi.

BORDEAUX'NUN DA GÜNDEMİNDE

İspanyol kulübü de kadroda düşünülmeyen Okay Yokuşlu'yu devre arasında elden çıkarmaya hazırlanıyor. Ancak Fransız ekibi Bordeaux'nun devreye girmesi, bonservis bedeli konusunda Galatasaray'ın işini zorlaştırabilir.

Okay geçen sezonun ikinci yarısını da İngiltere Premier Ligi temsilcilerinden West Bromwich'te kiralık olarak geçirmiş ve oldukça başarılı bir grafik ortaya koymuştu. Yaz döneminde birkaç İngiliz kulübüyle masaya da oturan Milli futbolcu, anlaşma sağlayamayınca yoluna Celta Vigo ile devam etmişti. Ancak İspanya Ligi'nde sadece 6 maçta 32 dakika şans bulunca, kulüple bağlar kopma noktasına geldi.

 

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#Galatasaray#Okay Yokuşlu#Transfer

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