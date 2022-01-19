Galatasaray'da gündem yeniden Diawara! Torrent...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Yoğun kar: Çok sayıda TIR kaydı... Ankara yönü ulaşıma kapandıYoğun kar: Çok sayıda TIR kaydı... Ankara yönü ulaşıma kapandı#Trafik
Aşıda yan etki bilmecesi çözüldü... Her 4 kişiden 3ünde görüldüAşıda yan etki bilmecesi çözüldü... Her 4 kişiden 3'ünde görüldü#Kovid Aşısı
Demirelin kararını görünce Caner... Hatası olay oldu, söyledikleri duyuldu...Demirel'in kararını görünce Caner... Hatası olay oldu, söyledikleri duyuldu...#Volkan Demirel
Vali canlı yayında son durumu anlattı Mahsur kalanlar var... Otoyol kapandı, araçlar kara gömüldüVali canlı yayında son durumu anlattı! Mahsur kalanlar var... Otoyol kapandı, araçlar kara gömüldü#Kar
3600 ek gösterge kimi nasıl etkileyecek3600 ek gösterge kimi nasıl etkileyecek?#3600 Ek Gösterge
İnfiale neden olmuştu Hamile hemşireye saldırı anlarının görüntüsüİnfiale neden olmuştu! Hamile hemşireye saldırı anlarının görüntüsü #Sağlıkçıya Şiddet
Dev satış dün ses getirmişti Rakip şirketin hisseleri son 2 yılın en büyük düşüşünü yaşadıDev satış dün ses getirmişti! Rakip şirketin hisseleri son 2 yılın en büyük düşüşünü yaşadı#Activision Blizzard
Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan Tokyo’nun Kahramanları’na özel resepsiyonGençlik ve Spor Bakanlığı’ndan Tokyo’nun Kahramanları’na özel resepsiyon#Mehmet Muharrem Kasapoğlu
Bu kadarına da pes... Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyorBu kadarına da pes... Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor #Sosyal Medya
Akkuyu Nükleer A.Ş.’den deprem açıklamasıAkkuyu Nükleer A.Ş.’den deprem açıklaması#Akkuyu Nükleer A.Ş.
Kovid atlatan çocuklara dikkat Doktorlar bile şaşkın: İlk kez görüyoruz...Kovid atlatan çocuklara dikkat! Doktorlar bile şaşkın: İlk kez görüyoruz...#Koronavirüs
Saatler kala akın ettiler Adeta bir birleriyle yarıştılar... Bagajları doldurup ayrıldılarSaatler kala akın ettiler! Adeta bir birleriyle yarıştılar... Bagajları doldurup ayrıldılar#Edirne
Pandemi yüzünden defalarca ertelemişlerdi: Beklediklerine değecekPandemi yüzünden defalarca ertelemişlerdi: Beklediklerine değecek! #Brooklyn Beckham
Bayılıyorum size Ve beni hep dışlamanıza'Bayılıyorum size! Ve beni hep dışlamanıza!'#Kerem Bürsin
Aldatılmak kadının eksikliğinden kaynaklanıyor'Aldatılmak kadının eksikliğinden kaynaklanıyor'#Billur Kalkavan
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Galatasaray'da gündem yeniden Diawara! Torrent...

#Transfer#Galatasaray#Diawara
Galatasarayda gündem yeniden Diawara Torrent...

Orta sahaya en az iki takviye yapmak isteyen Galatasaray, defansif gücü artırmak için düğmeye bastı. Sezon başında da gündeme gelen, ardından devre arası için görüşülen Diawara, Torrent sonrası tekrar radara girdi. Roma'da kadro dışı kalan 24 yaşındaki oyuncunun kiralanması hedefleniyor.

Haberin Devamı

Ligdeki kötü gidiş ve Domenec Torrent sonrası güncellenen yol haritası, Galatasaray 'ın transferde yeniden hareketli günler geçirmesine yol açtı. Özellikle orta alana en az 2 takviye birden yapmayı planlayan Sarı- Kırmızılılar'ın gündeminde ön libero olarak yeniden Amadou Diawara ismi ön plana çıkıyor.

Fanatik'in haberine göre Galatasaray Yönetimi, Torrent'in de kadrosunda görmeyi istediği 24 yaşındaki Gineli futbolcuyu kiralamak için düğmeye bastı. Roma'da kadro dışı kalan ve şu sıralarda ülkesiyle Afrika Kupası'nda mücadele eden genç oyuncunun İtalya'ya geri dönmesi bekleniyor. Roma ile yapılan görüşmelerde herhangi bir sorun olmadığı, diğer teklifleri de değerlendirmek isteyen Diawara'nın vereceği cevabın, bu transfer girişimindeki sonucu belirleyeceği bildirildi.

Haberin Devamı

Terim de çok istemişti

Amadou Diawara, Fatih Terim döneminde de Galatasaray'ın ısrarla istediği oyunculardan biriydi. Özellikle hocası Mourinho ile yaşadığı sorunların ardından kadro dışı kalınca, Terim meslektaşı ile temasa geçerek ilgisini iletti, ancak kulüpler bir türlü ortak noktada buluşamadı. Bu kez Torrent döneminde Diawara'nın Galatasaray'a transferi yüksek ihtimal görünüyor. Sarı-Kırmızılılar, genç oyuncuyla 6 numara krizini çözüp, diğer taraftan da bir 8 numara için temasları sıklaştırmaya hazırlanıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Galatasaray#Diawara

BAKMADAN GEÇME!

Bir hayal gerçek oldu: Çanakkale, köprüsüne kavuşuyor... İlklerin projesi

Bir hayal gerçek oldu: Çanakkale, köprüsüne kavuşuyor... İlklerin projesi!

#1915 Çanakkale Köprüsü
Yeşil ada gri oldu... Tonga’ya yardıma kül engeli

Yeşil ada gri oldu... Tonga’ya yardıma kül engeli!

#Tonga
Akdenizdeki depremler ne anlama geliyor Uzmanlar bir şehre dikkat çekti: Hataylılar çok dikkat etmeli

Akdeniz'deki depremler ne anlama geliyor? Uzmanlar bir şehre dikkat çekti: 'Hataylılar çok dikkat etmeli'

#Deprem

BAKMADAN GEÇME!

Bir hayal gerçek oldu: Çanakkale, köprüsüne kavuşuyor... İlklerin projesi

Bir hayal gerçek oldu: Çanakkale, köprüsüne kavuşuyor... İlklerin projesi!

#1915 Çanakkale Köprüsü
Yeşil ada gri oldu... Tonga’ya yardıma kül engeli

Yeşil ada gri oldu... Tonga’ya yardıma kül engeli!

#Tonga
Akdenizdeki depremler ne anlama geliyor Uzmanlar bir şehre dikkat çekti: Hataylılar çok dikkat etmeli

Akdeniz'deki depremler ne anlama geliyor? Uzmanlar bir şehre dikkat çekti: 'Hataylılar çok dikkat etmeli'

#Deprem