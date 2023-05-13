Galatasaray'da gündem transfer! Icardi, Rashica, Dembele, Renato Sanches, Alex Telles, Torreira ve Gueye...

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Şampiyonluğa emin adımlarla yürürken, gelecek sezonki Avrupa kupası kadrosunu kurmak üzere kolları sıvayan Sarı-Kırmızılılar, geniş bir transfer listesi üzerinde çalışıyor. Galatasaray'ın ilk hedefi Mauro Icardi ile Milot Rashica'nın bonservislerini alıp elde tutmak. Ardından kadroyu güçlendirme hedefi doğrultusunda 2. santrfor olarak Lyon'la kontratı bitecek olan Moussa Dembele'nin transferi ve orta sahaya PSG'den Renato Sanches'in kiralanması planlanıyor. Fanatik'in haberine göre Sarı-kırmızılı kulüpte bu 4 oyuncu haricinde de önemli gelişmeler yaşanıyor.

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SEZON BİTMEDEN ÇÖZÜM HESAPLARI

Sarı-Kırmızılılar'ın transferdeki önceliği, artık neredeyse iç transfer gözüyle bakılan Mauro Icardi ve Milot Rashica'nın bonservislerini almak olacak. Her iki oyuncuyla da Galatasaray'da kalmaları konusunda mutabakat sağlayan Sarı Kırmızılı yönetim, bonservis konusunu da sezon bitmeden çözüme kavuşturmanın hesapları içinde.

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Galatasaray'da kalmak isteyen Icardi, PSG'nin de gündeminden düşmüş durumda. Sarı-Kırmızılılar geç kalmadan operasyonu tamamlamayı hedefliyor.

OKAN BURUK'UN SİSTEMİNDE ÇOK ÖNEMLİLER

Transferin son gününde kiralanan Icardi ve Rashica'dan çok memnun olan Sarı-Kırmızılılar, Okan Buruk'un sisteminde önemli yere sahip olan bu iki yıldız için kesenin ağzını açmaya hazır.

Hem Avrupa'dan hem de Türkiye'den teklifler alan Rashica, yola Galatasaray'da devam etmek istediğini kulübüne bildirmiş durumda.

SOL BEK İÇİN ALEX TELLES HAMLESİ

Cim Bom'da kadro değişiminde önemli değişiklikler olacak gibi görünüyor. Teknik direktör Okan Buruk, sol beke mutlaka Avrupa çapında bir oyuncu takviyesi istiyor. Bu doğrultuda yapılan görüşmelerde ön plana çıkan ilk isim Alex Telles oldu.

Sevilla'da kiralık oynayan ALEX TELLES, sezon sonunda Manchester United'a geri dönecek. Sarı-kırmızılılar, eski yıldızını kiralamaya çalışacak.

Sarı-Kırmızılı kulübün eski yıldızı, sezonu Sevilla'da kiralık olarak geçiriyor. İspanyol kulübünün, bonservisi Manchester United'da bulunan Telles'le yola devam etmeyeceği belirtiliyor. Galatasaray, 30 yaşındaki Brezilyalı futbolcuyu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamanın formülünü arıyor.

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TORREIRA'DA BEKLENTİ 20 MİLYON EURO

transfer planları arasında takımdan ayrılması muhtemel oyuncuların durumu da var. Bu oyuncuların başında Torreira geliyor. İtalyan kulüplerinin kadroya katmak için yarıştığı 27 yaşındaki oyuncuya 20 milyon Euro'nun üzerinde bir teklif gelmesi durumunda, satışın gerçekleşmesine kesin gözüyle bakılıyor.

YERİNE IDRISSA GUEYE

Galatasaray, Torreira'nın yerini ise Idrissa Gueye ile doldurmak istiyor. Geçen yaz döneminde de çok istenen, ancak tercihini Everton'dan yana kullanan 33 yaşındaki Senegalli ön libero, son haftalara ateş çemberinde giren İngiliz ekibinin ligden düşmesi halinde kulüpten ayrılacağını açıkladı. Galatasaray bu kez fırsatı kaçırmak istemiyor.

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Everton'a imza attıktan sonraki 30 maçın tamamında oynayan, 29'una ilk 11'de başlayan Gueye, takımı ligden düşerse ayrılmak istediğini açıkladı.