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Galatasaray'da gündem Sinan Bolat! Bonservis ödemeden...

#Galatasaray#Sinan Bolat#Transfer
Galatasarayda gündem Sinan Bolat Bonservis ödemeden...

Muslera'nın sakatlığı sonrası kaleci transfer etmeyi planlayan Galatasaray, eski oyuncusu Sinan Bolat'ı gündemine aldı. Tecrübeli kaleci de bu transfere sıcak bakıyor.

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Fatih Öztürk'ü Adana Demirspor'a göndermeye hazırlanan Galatasaray'da İsmail Çipe güven vermiyor ve yerli kaleci arayışı tam gaz devam ediyor. Giresun'a kiraladığı Okan Kocuk için görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılı kulüp, eski kalecisi Sinan Bolat'ı gündemine aldı.

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Sabah'ta yer alan habere göre; futbol kariyerini altyapısını aldığı Belçika'da başarıyla sürdüren Sinan'ın, kulübü Gent'le sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. 33 yaşındaki 1 numara, Galatasaray'a dönmeye sıcak bakıyor ve devre arasında bu transferin gerçekleşmesini istiyor. Sarı-kırmızılılar, bonservis ödemeden Sinan'ı ocak ayında kadrosuna katmaya çalışacak.

Fatih Terim'le daha önce A Milli Takım'da çalışan Sinan, 2014-15 sezonunda Galatasaray'da oynamıştı. Çifte kupalı şampiyonluğun geldiği Türkiye Kupası finalinde kaleyi koruyan 1988 doğumlu eldiven, tecrübesiyle güven veriyor.

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#Galatasaray#Sinan Bolat#Transfer

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