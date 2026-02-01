×
Galatasaray'da gündem Icardi'nin ayrılığı: İtalyan devinin teklifine sıcak bakıyor!

#Galatasaray#Mauro Icardi#Juventus
Galatasarayda gündem Icardinin ayrılığı: İtalyan devinin teklifine sıcak bakıyor
Galatasaray'ın Arjantinli kaptanı Mauro Icardi'ye sürpriz talip çıktı. Sarı-kırmızılıların, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Juventus, yıldız oyuncuyu transfer etmek istediği öne sürüldü. Arjantinli golcününü ise gelen bir buçuk yıllık sözleşme teklifine olumlu baktığı belirtildi. İşte detaylar...

İtalyan devi, Galatasaray'ın kaptanı Mauro Icardi'yi transfer etmek için düğmeye bastı.

Sarı-kırmızılı forma altında 4. sezonunu geçiren ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Arjantinli yıldızın Serie A'ya geri dönebileceği iddia edildi.

JUVENTUS DEVREDE

İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre; Juventus, transfer döneminin son saatlerinde bir forvet oyuncusu transfer etmeyi hedefliyor.

Bu doğrultuda Mauro Icardi için harekete geçen İtalyan devi, Arjantinli golcüye 1.5 yıllık sözleşme teklif etti.

Galatasarayda gündem Icardinin ayrılığı: İtalyan devinin teklifine sıcak bakıyor

TEKLİFE SICAK BAKIYOR

Juventus Teknik Direktörü Spalletti'yle daha önce Inter'de birlikte çalışan Icardi'nin teklife sıcak baktığı belirtildi.

MENAJERİ İSTANBUL'A GELDİ

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre ise Icardi'nin menajeri Elio Pino, Galatasaray'yla görüşmek için İstanbul'a geldi.

Galatasarayda gündem Icardinin ayrılığı: İtalyan devinin teklifine sıcak bakıyor

PERFORMANSI

2023 yazında imza attığı Galatasaray ile 116 maça çıkan Icardi, 71 gol - 24 asistlik skor katkısı yaptı.

Yıldız oyuncu, 3 Süper Lig, Türkiye Kupası ve Türkiye Süper Kupası şampiyonlukları yaşadı.

SEYRANTEPE'DE ICARDI SESLERİ

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor'u ağırlayan Galatasaray'da taraftar, karşılaşma öncesi hakkında ayrılık iddiaları çıkan kaptanları Mauro Icardi'ye tezahüratlarda bulundu.

