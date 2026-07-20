Galatasaray'da gündem 10 numara transferi! Okan Buruk bizzat görüşecek

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Galatasaray, yaz transfer döneminin en ses getirecek operasyonlarından biri için düğmeye bastı. Sarı-kırmızılı yönetim, Manchester United'ın Portekizli yıldızı Bruno Fernandes'i kadrosuna katmak amacıyla temaslarını hızlandırırken, transferde teknik direktör Okan Buruk da bizzat devreye giriyor.

Oyuncunun temsilcileriyle yürütülen görüşmelerde belli bir noktaya gelinirken, projenin en kritik adımlarından biri önümüzdeki günlerde atılacak. Teknik direktör Okan Buruk'un, Bruno Fernandes ile görüntülü bir görüşme gerçekleştirmesi planlanıyor. Bu görüşmede Buruk'un, yıldız futbolcuya Galatasaray'ın hedeflerini, Şampiyonlar Ligi vizyonunu ve kendisini takım içinde düşündüğü rolü ayrıntılarıyla anlatacağı öğrenildi. Transfer sürecinde bu görüşmenin belirleyici olabileceği ifade ediliyor.

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MANCHESTER UNITED 60 MILYON EURO ISTIYOR, GALATASARAY 35 MİLYON EURO TEKLİF ETMEYİ DÜŞÜNÜYOR

Manchester United'ın ilk etapta kapıyı 60 milyon eurodan açtığı ancak bu rakamı aşağı çekme potansiyelinin yüksek olduğu İngiliz basınında da yer alırken, Galatasaray'ın düşündüğü bonservis bedeli ise 35 milyon euro.

Öte yandan 31 yaşındaki Portekizli yıldız, Mauro Icardi'nin ayrılığının ardından sarı-kırmızılıların bir numaralı hedeflerinden biri haline geldi. Sponsor desteğiyle teklifin daha da yukarı çekilme ihtimalinin bulunduğu belirtiliyor.

OKAN BURUK GÖRÜŞECEK

Yönetim, Okan Buruk'un yıldız futbolcuyla gerçekleştireceği görüntülü görüşmenin ardından transfer sürecinde daha somut adımlar atmayı hedefliyor. Galatasaray, Bruno Fernandes'i kadrosuna katarak hem Süper Lig'de hem de Avrupa arenasında gücüne güç katmanın hesaplarını yapıyor.

"MUSIALA'YI İSTER MİSİNİZ?"

Bayern Münih’in ve Alman futbolunun altın çocuğu olarak gösterilen Jamal Musiala, menajerler tarafından Galatasaray’a teklif edildi, “Oyuncuyu kiralık olarak getirebiliriz.” denildi.

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Bayern’de geçtiğimiz sezon çok ciddi bir sakatlık süreci geçiren ve Saibari transferinin ardından takımdaki yerini biraz daha kaybeden Musiala konusunda Sarı-Kırmızılılar net bir geri dönüş yapmış değil.

+4 KONTENJANINA UYUYOR

Öncelikle Bruno Fernandes operasyonunu gerçekleştirmek isteyen Cim Bom, şimdilik Musiala konusuna mesafeli yaklaşıyor. Oyuncunun en önemli artılarından biri ise 2003 doğumlu olması yani artı 4 kontenjanına uyması.

CAN UZUN'DAN VAZGEÇİLMEDİ

Galatasaray, yabancı 10 numara transferine rağmen Can Uzun'dan vazgeçmiyor.

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Teknik direktör Okan Buruk, Tivibu Spor’da yaptığı açıklamada 10 numara bölgesine birden fazla takviye yapılabileceğinin sinyalini vermişti. Buruk, farklı mevkilerde oynayabilen ve hücum hattına çeşitlilik katacak çok yönlü oyuncular üzerinde durduklarını ifade etmişti.

Deneyimli teknik adamın tarif ettiği isimlerden birinin Can Uzun olduğu öğrenildi. 21 yaşındaki milli futbolcu, 10 numaranın yanı sıra sol kanat ve ikinci forvet pozisyonlarında da görev yapabiliyor.

35 MİLYON EURO GÖZDEN ÇIKARILDI

Yerli oyuncu kalitesini artırmayı hedefleyen Galatasaray yönetiminin, genç yıldız için 35 milyon euroluk bütçeyi gözden çıkardığı belirtiliyor. Sarı-kırmızılıların transfer şartlarını zorlayarak Can Uzun’u kadroya katmak istediği kaydedildi.

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