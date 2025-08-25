Galatasaray'da Günay Güvenç'ten rekor seri: Rakiplere geçit yok!

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Zecorner Kayserispor'u 4-0'lık skorla mağlup eden Galatasaray, elinde bulundurduğu birçok seriyi devam ettirdi.

4000. GOLE 1 ADIM KALDI

Galatasaray, 68'inci sezonunu oynadığı ligde rakip fileleri 4 bininci kez havalandırmaya 1 gol uzaklıkta.

Süper Lig'de toplam 2235 maça çıkan Galatasaray, rakip fileleri 3999. kez havalandırmayı başardı.

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de 1 gol daha atması durumunda 4000. golünü bulacak.

3 MAÇTA 10 GOL

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon oynadığı 3 maçta 10 gol atarken kalesinde gol görmedi.

İlk 2 haftada Gaziantep FK ve Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-0'lık skorlarla mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, bugün de Kayserispor'u 4-0 ile geçti.

Haberin Devamı

İlk 3 maçta 10 kez rakip fileleri havalandıran "Cimbom" kalesinde gole izin vermedi.

14 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ

Şampiyon Galatasaray, çıktığı son 14 resmi maçtan galibiyetle ayrıldı.

Son yenilgisini geçen sezon ligin 29. haftasındaki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 14 karşılaşmayı da kazandı.

Galatasaray, Beşiktaş derbisinin ardından ligde Samsunspor, Bodrum FK, Trabzonspor, Göztepe ile Başakşehir'i 2-0, Kayserispor'u 3-0, Sivasspor'u 4-1, Eyüpspor'u da 5-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, kupada ise Fenerbahçe'yi 2-1, Konyaspor'u 5-1, Trabzonspor'u 3-0 yendi.

Bu sezon ligin ilk haftasında Gaziantep FK ve Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-0'lık skorlarla geçen Galatasaray, son olarak Kayserispor'u 4-0 mağlup etti.

Söz konusu müsabakalarda 42 gol atan Galatasaray, kalesinde sadece 4 gol gördü.

SON 6 DEPLASMANDA KAYIP YOK

Galatasaray , Trendyol Süper Lig'de çıktığı son 6 maçta puan kaybı yaşamadı.

Deplasmandaki son mağlubiyetini geçen sezonun 29. haftasındaki Beşiktaş derbisinde alan sarı-kırmızılı ekip, ardından çıktığı 4 dış saha müsabakasını da kazandı. Galatasaray , bu sezon da rakip sahada yaptığı Gaziantep FK ve Zecorner Kayserispor maçlarından galibiyetle ayrıldı.

Söz konusu süreçte 18 gol atan "Cimbom" kalesinde sadece 1 gol gördü.

Haberin Devamı

RAKİPLERE GOL İZNİ YOK

Galatasaray , çıktığı son 8 resmi müsabakada kalesini gole kapadı.

"Cimbom", 3 Mayıs'ta 4-1 kazandığı Sivasspor maçıyla başlayan süreçte geçen sezon Süper Lig'de Trabzonspor, Göztepe ve Başakşehir'i 2-0, Kayserispor'u ise 3-0 yendi. Sarı-kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası finalinde de Trabzonspor'u 3-0 yenerek kupayı müzesine götürdü.