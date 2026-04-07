Galatasaray'da Göztepe maçı öncesi Sara müjdesi

Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında erteleme maçında 8 Nisan Çarşamba akşamı Göztepe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Sarı kırmızılılar, Göztepe maçı öncesi son antrenmanını gerçekleştirdi.

Galatasaray'ın resmi yayın organından yapılan açıklama şu şekilde oldu:

"Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktörümüz Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında yarın saat 20.00’de Göztepe’ye konuk olacak."

SARA MÜJDESİ

Galatasaray, Brezilya Milli Takımı'na sakatlanan Gabriel Sara için şu açıklamayı yapmıştı:

"Gabriel Sara’nın bugün yapılan MR tetkiklerinde sol ayak bilek iç-ön yan bağlarında hasar ve kemikte ödem tespit edilmiş olup tedavisine başlandı."

Sarı kırmızılıların Göztepe maçı öncesi yaptığı son antrenmanda, Sara'nın takımla birlikte çalıştığı görüldü.