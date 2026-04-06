Galatasaray'da Göztepe maçı öncesi Icardi ve Singo kararı

Süper Lig'de Galatasaray milli ara dönüşünde puan farkını koruyamadı. Sarı-kırmızılılar Trabzonspor maçında etkisiz bir oyunla mağlup oldu.

OSIMHEN EKSİKLİĞİ HİSSEDİLİYOR

Liverpool ile İngiltere’de oynanan rövanşta kolu kırılan Victor Osimhen, bu sezon 3. kez sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kaldı. Yıldız forvetin olmadığı Şampiyonlar Ligi’ndeki Frankfurt maçında deplasmanda 5-1 yenilen Aslan, evinde de US Gilloise’ye 1-0 kaybetti. Afrika Kupası’na gittiği süreçte Süper Kupa’yı Fenerbahçe’ye kaptıran Cim Bom, Osimhen’siz çıktığı Gaziantep FK, Konyaspor ve Trabzonspor maçlarının 2’sini kaybetti, 1’inde berabere kaldı. Kolundan ameliyat olan Osimhen, Göztepe ve Kocaelispor karşılaşmalarında da kesin yok. Yıldız oyuncunun dönüşü için hedef; 26 Nisan’daki Fenerbahçe derbisi.

ICARDI KULÜBEDE

Onun yokluğunda forma giyen Icardi ise Trabzon deplasmanında adeta döküldü. Milli arada takıma geç katılan Arjantinli yıldızın, çarşamba günü Göztepe deplasmanında kulübede olma ihtimali yüksek gözüküyor.

ABDÜLKERİM YERİNE SINGO

Derbide bitiş düdüğünün ardından Galatasaray’ın kaptanı Abdülkerim Bardakçı, Trabzonspor’un genç oyuncusu Onuralp Çakıroğlu ile tartışma yaşamış ve güçlükle sakinleştirilmişti. İkinci sarı karttan kırmızı kart gören ve cezalı duruma düşen Abdülkerim, Göztepe deplasmanında forma giyemeyecek.

Abdülkerim'in yokluğunda Singo’nun stopere geçmesi bekleniyor. Sağ bekte ise Sallai’nin geri döneceği öğrenildi.