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GeriFutbol Galatasaray'da Göztepe maçı öncesi Henry Onyekuru gelişmesi
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Futbol
AA Spor
Haber Giriş: 14.04.2021 - 17:45 | Son Güncelleme:

Galatasaray'da Göztepe maçı öncesi Henry Onyekuru gelişmesi

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Galatasaray'da Göztepe maçı öncesi Henry Onyekuru gelişmesi

Galatasaray, Süper Lig'in 35. haftasında 17 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma hareketleri ve pas çalışmasının ardından taktik çalışmanın yapıldığı belirtildi.

Sakatlıkları bulunan DeAndre Yedlin, Martin Linnes ve Henry Onyekuru'nun tedavilerine devam edildiği aktarıldı.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Galatasarayda Göztepe maçı öncesi Henry Onyekuru gelişmesi

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