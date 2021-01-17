Galatasaray'da gözler sahada, kulaklar Mısır'da
Galatasaray, Mohamed’den gelecek haberi bekliyor... G.Saray taraftarının en az Beşiktaş maçının sonucu kadar heyecanla beklediği transfer konusunda dün önemli gelişmeler yaşandı.
Sarı kırmızılı kulüp, Mısırlı santrfor Mostafa Mohamed için Zamalek Kulübü’ne 1.5 yıllık kiralama bedeli olarak 1.5 milyon dolar teklif etti.
Futbolcunun satın alma opsiyonu da 4 milyon dolar olarak ön görüldü.
6 MiLYON DOLAR
Zamalek, Fransa’nın Saint-Etienne takımının da talip olduğu 23 yaşındaki oyuncu için 6 milyon dolarda ısrarcı olduğunu yineledi.
Transferde ince eleyip sık dokuyan Galatasaray yönetiminin, Mohamed için Mısır kulübüne yeni bir teklif yapıp yapmayacağı hafta içi belli olacak.
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