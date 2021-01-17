Galatasaray'da gözler sahada, kulaklar Mısır'da

Sarı kırmızılı kulüp, Mısırlı santrfor Mostafa Mohamed için Zamalek Kulübü’ne 1.5 yıllık kiralama bedeli olarak 1.5 milyon dolar teklif etti.

Futbolcunun satın alma opsiyonu da 4 milyon dolar olarak ön görüldü.

6 MiLYON DOLAR

Zamalek, Fransa’nın Saint-Etienne takımının da talip olduğu 23 yaşındaki oyuncu için 6 milyon dolarda ısrarcı olduğunu yineledi.

Transferde ince eleyip sık dokuyan Galatasaray yönetiminin, Mohamed için Mısır kulübüne yeni bir teklif yapıp yapmayacağı hafta içi belli olacak.