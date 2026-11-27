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Galatasaray'da tüm dikkatler, Beşiktaş ile oynanacak kritik derbi öncesinde Victor Osimhen’in sağlık durumuna çevrildi.

Stuttgart karşılaşmasında sol dizinden sakatlanarak operasyon geçiren ve tedavi süreci nedeniyle son üç mücadelede formasından uzak kalan Nijeryalı golcünün, dev maçın kadrosuna dahil edilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Teknik heyetin ilk aşamadaki planı ise yıldız ismi karşılaşmanın ikinci devresinde sahaya sürmek.

Bireysel saha çalışmalarına başlayan ve 30 Kasım’daki büyük randevuya yetişmesi için sağlık heyetinin yoğun mesai harcadığı Osimhen’in durumu anbean takip ediliyor.

Saha çalışmalarına başlayan tecrübeli santrforun herhangi bir olumsuzluk yaşamaması durumunda derbi kadrosunda yer alacağı belirtiliyor.

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Ancak Nijeryalı yıldızın takım antrenmanlarına katılım sağlayıp sağlamayacağı son durumu açısından belirleyici olacak. Takımla yapılacak idmanlarda kendisini iyi hissetmesi halinde Osimhen'in oyunun ikinci bölümünde süre alması öngörülüyor.

Takımda sakatlığı bulunan diğer isimlerden Sallai’nin derbiye yetiştirilmesi için tedavisi sürerken, Leao’nun ise sahalara dönüşü bir süre daha zaman alacak.