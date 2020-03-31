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GeriFutbol Galatasaray'da gözler corona virüsü tedavisindeki Abudrrahim Albayrak'ta!
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Futbol
Haber Giriş: 31.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Galatasaray'da gözler corona virüsü tedavisindeki Abudrrahim Albayrak'ta!

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Galatasaray'da gözler corona virüsü tedavisindeki Abudrrahim Albayrak'ta!
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Galatasaray’da Terim ve Günay’dan müjdeli haberlerin gelmesinin ardından gözler Abdurrahim Albayrak’a çevrildi.

Corona virüsü (Koronavirüs) tedavisinin 13. gününe girilen Galatasaray İkinci Başkan Albayrak’ın durumunun iyiye gittiği belirtildi.

Albayrak’a bu hafta içinde yapılacak Covid-19 testinin negatif olması halinde sarı kırmızılı yönetici de taburcu edilecek ve evde istirahate geçecek.

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