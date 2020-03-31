Galatasaray'da gözler corona virüsü tedavisindeki Abudrrahim Albayrak'ta!

Corona virüsü (Koronavirüs) tedavisinin 13. gününe girilen Galatasaray İkinci Başkan Albayrak’ın durumunun iyiye gittiği belirtildi.

Albayrak’a bu hafta içinde yapılacak Covid-19 testinin negatif olması halinde sarı kırmızılı yönetici de taburcu edilecek ve evde istirahate geçecek.