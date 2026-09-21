Galatasaray'da göz göre göre gelen felaket!

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Galatasaray'ın namağlup lider gittiği Trabzonspor deplasmanında 4-0 gibi tarihi bir yenilgi alması, sarı kırmızılı takımda bir süredir hasır altı edilen bazı sorunları gün ışığına çıkardı.

Eleştirilerin odak noktasında, Galatasaray’a geldiği günden bu yana en ağır Süper Lig mağlubiyetini alan teknik direktör Okan Buruk yer alıyor. Otoriteler, sarı kırmızılıların 4-0’lık Erzurumspor maçı dışında, galip bitirdiği tüm karşılaşmaları tek gol farkla kazandığına dikkat çekip, bu tabloda bazı futbolcuların formsuzluğunun ya da yokluğunun önemli rol oynadığını ifade etti.

Haberin Devamı

Trabzon’da göz göre göre gelen hezimetin sebepleri şöyle sıralandı:

SAVUNMAYI ÇOK FAZLA ÖNE ÇIKARDI

Okan Buruk, skor ya da rakip fark etmeksizin her maçta takımına ön alanda baskı yaptırmakta ısrar ediyor. Trabzon’da Muhammed Salah gerçeğini görmezden gelen Buruk, savunmayı ikinci plana attı ve bunun sonucunda arkada boş alan bıraktı, Mısırlı futbolcu da bunları affetmedi.

Trabzonspor’un oyunu kendi sahasında kabul edip kontrataklarla gol arayacağı daha ilk dakikadan belli olmasına rağmen savunmayı çok fazla öne çıkardı, rakibin hızlı oyuncularına önlem almadı.





OSiMHEN’SiZLiĞE KARŞI PLANI YOK

Buruk bazen 1 puan da iyidir’ gerçeğini de gözden kaçırıyor. Şampiyonlar Ligi’ndeki Sporting deplasmanında 1-0 öne geçen Galatasaray, daha sonra skor 1-1’e geldikten sonra da oyun planını değiştirmedi, galibiyet için oynadı ve defansta bıraktığı boşlukların neticesinde 3-1 mağlup oldu.

Haberin Devamı

Okan Buruk ayrıca, Victor Osimhen’in olmadığı maçlarda hücumda alternatif bir oyun planı geliştiremediği gerekçesiyle de futbol otoritelerinin eleştirilerine hedef oluyor.