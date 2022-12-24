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Galatasaray'da görev değişimi! Özgörkey yerine Yelkencioğlu

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#Galatasaray#Özgörkey#Cansun
Galatasarayda görev değişimi Özgörkey yerine Yelkencioğlu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 24, 2022 07:00

Galatasaray yönetiminde sponsorluklar ve pazarlama departmanında görev değişimi yaşandı.

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G.Saray'da geçtiğimiz salı günü gerçekleştirilen yönetim toplantısında, başkan Dursun Özbek, Sponsorluklar ve Pazarlama bölümü için değişikliğe gitti.

Cemal Özgörkey’in sorumlu olduğu Pazarlama ve Sponsorluk departmanında rotasyona gidilirken göreve başkan yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu getirildi.

NACİ CANSUN DA DİREKTÖR OLDU

Sarı kırmızılılarda sponsorluklarla özellikle amatör şubelerde de gelirlerini arttırması adına komite kuruldu. Sponsorluklar ve Pazarlama’dan sorumlu başkan yardımcısı Yelkencioğlu ise kurulan komitede göreve tanıdık bir ismi getirdi. Eski başkan Mehmet CANSUN’un oğlu Naci Cansun, Sportif İş Ortaklıkları Direktörü olarak göreve başladı.

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#Galatasaray#Özgörkey#Cansun

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