Galatasaray'da Gomis sonrası büyük hayal kırıklığı! Falcao ve Diagne'ye 25 milyon Euro...

Marsilya'dan sadece 2.5 milyon Euro’ya alınan Bafetimbi Gomis 2017-18 sezonunda 32 gol atıp Galatasaray’ı şampiyon yaptı. Ancak Fransız yıldız zam istediği için takımdan yollandı. Yönetim giderken kulübe 6 milyon Euro kazandıran Gomis’in yerini bir türlü dolduramadı.

BÜYÜK BİR HAYAL KIRIKLIĞI

2019'da Kasımpaşa'dan 13 milyon Euro'ya Diagne alındı. Senegalli forvete şu ana kadar 6.3 milyon Euro maaş da verildi. Ama sonuç büyük hayal kırıklığı oldu.

FALCAO SAKATLIKTAN KURTULAMADI

Geçen sezon başında ise çok büyük umutlarla Radamel Falcao transfer edildi. 1.5 yılda 9 milyon Euro ödenen Kolombiyalı'yı sahadan çok MR cihazında gördük.

GOMIS'İ MUMLA ARAMAYA DEVAM

Toplam 25 milyon Euro ödenen Diagne ve Falcao 2 yılda 35 gol atabildi. Diagne'nin 1 golü G.Saray'a 842 bin Euro'ya, Falcao'nun 1 golü ise 562 bin Euro'ya patladı. Gönderilen Gomis ise Al Hilal'de 96 maçta 73 kez ağları sarstı.

FALCAO'NUN DÖNÜŞ TARİHİ BELİRSİZ

Yeniden sakatlanan ve Konya'ya götürülmeyen Falcao'nun sahalara dönüş tarihi belirsiz. Yönetim en az zararla Kolombiyalı forveti elden çıkarmaya çalışıyor. (Takvim)

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