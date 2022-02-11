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Galatasaray'da Gomis fırtınası! Geleli 10 gün olsa da...

#Galatasaray#Bafetimbi Gomis#Süper Lig
Galatasarayda Gomis fırtınası Geleli 10 gün olsa da...

Galatasaray'ın 'Aslan Kralı' Bafetimbi Gomis, hem saha içinde hem de saha dışında yoğun mesaide. Antrenmanlarda son derece formda olan Bafetimbi Gomis, gerek saha içinde gerekse saha dışında liderliği ele aldı. U19 ile oynanan maçta 3 gol atarak formda olduğunu gösteren tecrübeli futbolcu, takımda birliği sağlamak için tüm futbolcuları yemeğe götürdü.

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Galatasaray’a yeniden dönen Bafetimbi Gomis profesyonelliği, çalışkanlığı, liderliği ve takıma sahiplenmesi ile 10 günde gönülleri fethetmeyi başardı. Sarı kırmızılılarda forma giydiği 2017-18 sezonunda tam 32 gol, 8 asistlik katkı sağlayan Fransız futbolcu, bu 10 günlük süreçte takımın yeni teknik direktörü Domenec Torrent ve eki binden de alkış aldı. G.Saray’daki tek sezonunda gol kralı olan Gomis formayı da kaptı. Teknik direktör Torrent, Kayserispor maçında tecrübeli futbolcuyu 11’de sahaya sürme kararı aldı.

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TAKIMDAKİ DOSTLUĞU PEKİŞTİRDİ

Liderlik karakteri ile ‘ağabey’ rolünde takıma entegre edilmesi planlanan Gomis kısa sürede sorumluluk aldı. Fransız futbolcu çarşamba akşamı takımı akşam yemeğinde buluşturdu. Takım içindeki arkadaşlığın, dostluğun pekişmesi adına Gomis bir kaptan gibi davranarak daha sahaya çıkmadan farkını gösterdi. Fransız futbolcu, 10 günlük süreçte sahaya hazır şekilde çıkmak adına ekstra idmanlara imza attı. Antrenmanları sonrasında oyuncular çalışmayı noktalarken, Gomis önce güçlendirme ardından da ekstra şut idmanları yaptı. Tek başına özel olarak idmanlara da imza attı.

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MOHAMED'İ GERİDE BIRAKTI

Antrenmanlardaki istekli görüntüsünün yanı sıra Gomis, gelir gelmez gollerine de başladı. Pazartesi günü U19 takımı ile oynanan karşılaşmada Fransız yıldız takımına 3 gollü katkı sağladı. Ve Domenec Torrent’in Gomis’in çalışkanlığı, azmi, takımını sahiplenmesi ile formayı Afrika Kupası’ndan dönen Mostafa Mohamed’e değil, Fransız golcüye vereceği öğrenildi. Son dönemde kötü gidişat nedeniyle protestolara imza atan Galatasaray taraftarının da Gomis tercihi ile birlikte düşme hattının sadece 3 puan ötesinde bulunan takım için son derece kritik Kayserispor mücadelesinde desteğini tamamı ile takıma vereceği öğrenildi.

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#Galatasaray#Bafetimbi Gomis#Süper Lig

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