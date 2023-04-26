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Galatasaray'da Gomis antrenmanda yer aldı

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#Galatasaray#Gomis#Süper Lig
Galatasarayda Gomis antrenmanda yer aldı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 26, 2023 22:14

Galatasaray, Spor Toto Süper Ligin 32'nci haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

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Florya Metin Oktay Tesislerinde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleşen antrenman dinamik ısınmayla başladı. Üç grup halinde 5e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, ikiye iki oyunun ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi. Öte yandan Alanyaspor maçının ardından teknik direktör Okan Buruk’a kalan süreçte forma giymek istemediğini ileten Fransız golcü Bafetimbi Gomis de antrenmanda yerini aldı.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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#Galatasaray#Gomis#Süper Lig

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