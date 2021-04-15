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Futbol
Haber Giriş: 15.04.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Galatasaray'da golcü krizi! Halil Dervişoğlu ve Oğulcan Çağlayan...

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Galatasaray'da golcü krizi! Halil Dervişoğlu ve Oğulcan Çağlayan...

Galatasaray'da Babel'in cezası ve Falcao'nun sakatlığının ardından Mostafa Mohamed'in koronavirüs testi pozitif çıktı.

Süper Lig’de şampiyonluk yarışında üst üste ağır yaralar alan Galatasaray’da deplasmanda oynayacağı Göztepe karşılaşmasında golcü krizi patlak verdi.

Son Dakika: Galatasarayda Mostafa Mohamed koronavirüse yakalandığını açıkladı
Son Dakika: Galatasaray'da Mostafa Mohamed koronavirüse yakalandığını açıkladı!

Ryan Babel’in cezalı, Radamel Falcao’nun da sakat olduğu sarı kırmızılılarda Mısırlı yıldız Mustafa Muhammed sosyal medya hesaplarından Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıklarken, ardından da paylaşımları sildi.

Göztepe ile kritik bir karşılaşmaya çıkacak Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, zorlu mücadelede forvet hattında devre arasında takıma dahil olan Halil Dervişoğlu ya da Oğulcan Çağlayan’a formayı verecek.

Galatasarayda golcü krizi Halil Dervişoğlu ve Oğulcan Çağlayan...

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