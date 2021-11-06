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Galatasaray'da gol sorununu Halil-Diagne formülü çözecek

#Galatasaray#Halil Dervişoğlu#Diagne
Galatasarayda gol sorununu Halil-Diagne formülü çözecek
Ali Naci Küçük

Oyuncularının performansında memnun olan Terim gol sayısını artırmak için takımda değişiklik yapacak.

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Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kalarak Avrupa Ligi E Grubu’nda liderliğini sürdüren Galatasaray’da Fatih Terim takımından son derece memnun. Oyuncularının mücadelesine tam not veren Terim, hücum organizasyonlarını da beğenirken gol sayısının artması adına Karagümrük maçında bir değişime imza atacak.

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KANATTA OLACAK 

Rus ekibi karşısında farkın 2 hatta 3’e çıkacak pozisyonlara girmesine karşın son vuruşlarda bir tek tabelayı değiştiremeyen Galatasaray’da Halil Dervişoğlu-Diagne formülü devreye sokulacak. Halil’in, Feghouli’nin attığı goldeki katkısı ve hareketliliğini de beğenen tecrübeli teknik adam, milli oyuncudan Karagümrük karşısında tamamlayıcı ve kanat forvet olarak yararlanacak. Tecrübeli teknik adamın hafta sonu oynanacak maçta santrforda ise Diagne’ye ilk 11’de şans vermeyi düşündüğü öğrenildi...

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#Galatasaray#Halil Dervişoğlu#Diagne

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