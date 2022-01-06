Galatasaray'da Giresunspor hazırlıkları! 7 eksik...

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Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenman topla ısınma hareketleri ile başladı. Antrenmanın devam eden kısmında teknik pas çalışmaları yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde duran top organizasyonları, hücum varyasyonları ve sonuçlandırma üzerinde durulan taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

TAKIMDA 7 EKSİK

Antrenmanda tedavi ve izolasyon süreci devam eden Patrick van Aanholt, Alpaslan Öztürk ve Fatih Öztürk, milli takım kamplarında bulunan Sofiane Feghouli ve Mustafa Muhammed antrenmanda yer almadı. Fernando Muslera ve Mbaye Diagne’nin ise tedavisine devam edildi.

Galatasaray, Giresunspor maçı hazırlıklarına yarın saat 11.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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