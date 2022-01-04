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Galatasaray’da Giresunspor hazırlıkları! 5 eksik...

#Galatasaray#Süper Lig#Giresunspor
Galatasaray’da Giresunspor hazırlıkları 5 eksik...

Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında sahasında GZT Giresunspor'u konuk edecek Galatasaray, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

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Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Antrenmanın devam eden kısmında gruplar halinde dar alanda pas ve top kapma çalışması yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. Soğuma hareketlerinin ardından antrenman sona erdi. 

5 İSİM ANTRENMANDA YER ALMADI

Sarı-kırmızılı ekipte, tedavi ve izolasyon süreci devam eden Patrick van Aanholt, Alpaslan Öztürk ve Fatih Öztürk, milli takım kamplarında bulunan Sofiane Feghouli ve Mostafa Mohamed antrenmanda yer almadı. Öte yandan Fernando Muslera ve Mbaye Diagne'nin tedavileri devam etti. 

Galatasaray, GZT Giresunspor maçı hazırlıklarını yarın saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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#Galatasaray#Süper Lig#Giresunspor

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