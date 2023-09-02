Galatasaray'da Giovani Lo Celso ve Davinson Sanchez harekatı! Anlaşma tamam, temsilcisi İstanbul'a geliyor

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Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, Tottenham’ın iki yıldızı Giovani Lo Celso ve Davinson Sanchez’le ilgileniyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Galatasaray, Tottenham’ın iki yıldızı Giovani Lo Celso ve Davinson Sanchez’i kadrosuna katmak istiyor.

Arjantinli orta saha Giovani Lo Celso için Tottenham'a resmi teklif yapan Galatasaray, Davinson Sanchez’le anlaştı.

Davinson Sanchez’in temsilcisinin, Galatasaray ile sözleşme görüşmelerini tamamlamak için önümüzdeki saatlerde İstanbul’da olacağı kaydedildi.

18 MAÇTA GÖREV ALDI

Kolombiyalı savunmacı Davinson Sanchez, geçen sezon Premier Lig’de Tottenham formasıyla 18 maça çıktı.

EN İYİ DÖNEMİ BETİS'TE

Geçen sezonu kiralık olarak Villarreal’de geçiren Arjantinli orta saha oyuncusu Avrupa’da ilk olarak PSG forması giymişti. Lo Celso, kariyerinin en iyi dönemini ise Real Betis formasıyla 2018-2019 sezonunda La Liga’da geçirmişti.

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019-2020 sezonunda 48 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle Tottenham’a Transfer olan Lo Celso, Londra ekibinde bir türlü beklentileri karşılayamadı.