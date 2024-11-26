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Galatasaray'da geri sayım! İlk transfer çok yakın...

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#Transfer#Galatasaray#Arias
Galatasarayda geri sayım İlk transfer çok yakın...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 26, 2024 10:00

Galatasaray Yönetimi, Ocak ayı ara transfer dönemi gelmeden ilk transferini yapmaya çok yaklaştı. Teknik Direktör Okan Buruk, listedeki yıldız futbolcu için sarı-kırmızılı ekipte büyük fark yaratacağını dile getirdi.

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Galatasaray, ara transfer listesinin ilk sırasında yer alan yıldız futbolcu için geri sayıma geçti. Teknik patron Okan Buruk, söz konusu oyuncuyu takımda görmek istediği kaydedildi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada UEFA Avrupa Ligi'ne oyuncuların yazılma durumuna dikkat çekerek transferde az ama öz hamle yapmaları gerektiğine dikkat çektmişti. Sarı-Kırmızılılar'da kadroya katılacak isimler kadar gitmesi muhtemel isimler için de söylentiler artmış durumda.

Fanatik'in haberine göre; Okan Buruk dört gözle Jhon Arias’ı bekliyor... Son haftalarda Yunus Akgün dışındaki kanat oyuncularından (Sallai, Ziyech ve Barış) istediği verimi alamayan Aslan’ın hocası, Kolombiyalı yıldızın transferiyle birlikte oyunun pozitif yönde değişeceğini düşünüyor. Yönetimle yaptığı son görüşmede de Arias konusundaki talebini tekrarlayan Buruk, 27 yaşındaki futbolcu için “Sadece hücumda değil, takım savunmasında da çok etkili. Geri dönüşleri bize çok faydalı olacak. Oyunun sıkıştığı anlarda adam eksiltmesi büyük avantaj. Ayrıca kolay kolay sakatlanmıyor ve çok istikrarlı. Bizde büyük fark yaratabilir” ifadelerini kullandı.

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Sarı-Kırmızılılar bu talep üzerine Arias’ın kulübü Fluminense ile olan temasları sıklaştırdı. Brezilya kulübü, ligdeki son maçını 8 Aralık’ta oynayacak ve küme düşme ihtimalleri oldukça yüksek görünüyor.

Galatasaray Yönetimi oyuncunun da Avrupa’ya adım atma isteğini fırsat bilip uygun bir bonservis bedeliyle bu transferi bitirmeye çalışacak. Kulübün ilk etapta konuşulan 10 milyon Euro’luk rakamı da aşağıya çekmeyi hedeflediği öğrenildi.

Jhon Arias’la prensip anlaşmasına varan Galatasaray, kulüplerin el sıkışması durumunda oyuncuya senelik 2.5 milyon Euro garanti maaş üzerinden 4 senelik kontrat imzalatacak.

Kolombiya Milli Takımı’ndan Davinson Sanchez’in yakın arkadaşı olan Arias, Galatasaray’dan haber gelene kadar kendisine sunulan tekliflere yanıt vermeyecek. Arias’ın transferi gerçekleşirse, takımdan ayrılması beklenen ilk isim Hakim Ziyech olacak. Barış ve Sallai’ye de kulübe yolu görünecek.

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#Transfer#Galatasaray#Arias

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