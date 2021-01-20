Galatasaray'da geri dönen Muslera'dan Arda Turan sözleri

Maç sonrası röportaja annesinin resminin olduğu tişörtle gelen Muslera'nın açıklamaları şu şekilde:

Çok zor bir 7 ay geçirdim. Sakatlık ve annemi kaybedişim. Zor bir zamandı. Ailem, hocalarım, takım arkadaşlarım, doktorumuz, herkes benim yanımdaydı. Bugün oynamamın doğru olacağı kararını verdik. Maç temposu açısından önemliydi oynamaya başlamam. Annemi kaybetmem ve sakatlık süreci üst üste geldi. Beklenmedik şeyler yaşadık. Güzel bir galibiyet oldu. Daha iyi olacağız.

"Arda çok büyük bir karakter. İlk maçıma çıkıyor gibi heyecanlıydım"

Arda çok büyük bir kaptan, büyük bir insan. Galatasaray'ın efsanesi. Onun kaptanlık bandını bana vermesi inanılmaz mutlu etti. Üst seviyede bir arkadaşlığımız var. Sadece bana değil herkese destek olan bir insan. Onun gibi bir karakterin ilk maçımda kaptanlığı bana vermesi beni çok mutlu etti. Sanki 15-16 yaşında gibi çok heyecanlıydım. Dün akşam uyuyamadım. İlk maçıma çıkıyor gibiydim. Çok mutluyum.

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