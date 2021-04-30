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GeriFutbol Galatasaray'da Gençlerbirliği hazırlıkları! Onyekuru kondisyoner eşliğinde çalıştı
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Futbol
Haber Giriş: 30.04.2021 - 22:06 | Son Güncelleme:

Galatasaray'da Gençlerbirliği hazırlıkları! Onyekuru kondisyoner eşliğinde çalıştı

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Galatasaray'da Gençlerbirliği hazırlıkları! Onyekuru kondisyoner eşliğinde çalıştı

Galatasaray, Süper Lig'in 39. haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray, Süper Lig'in 39. haftasında 2 Mayıs Pazar günü Gençlerbirliği ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Pas organizasyonlarıyla devam eden idmanda, dar alanda çift kale oyun oynandı. Antrenman, sonuçlandırma çalışmasının ardından yapılan yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı.

Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru, kondisyonerler eşliğinde saha dönüş çalışmalarına devam etti.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve saat 17.00'de Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla Ankara'ya gidecek.

Galatasarayda Gençlerbirliği hazırlıkları Onyekuru kondisyoner eşliğinde çalıştı

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