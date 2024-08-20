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Galatasaray'da geleceği belirsiz olan Wilfried Zaha içini döktü: Bana değil yönetime sorun

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#GALATASARAY#Wilfried Zaha#TRANSFER
Galatasarayda geleceği belirsiz olan Wilfried Zaha içini döktü: Bana değil yönetime sorun
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2024 07:00

Galatasaray'da hakkında ayrılacağına dair iddialar çıkan Wilfried Zaha, Twitch kanalında adeta içini döktü.

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Galatasaray’da geleceği belirsizliğini koruyan Wilfried Zaha, sarı kırmızılı taraftarların kendisine yönelik eleştirilerine Twitch kanalından yanıt verdi. Sözlerine “Buraya gelip kulübe saygısızlık ettiğim ve bunun gibi şeyler hakkında konuşanlar için; öncelikle ben sadece oyunumu oynamaya çalışıyorum” diyerek başlayan Fildişi Sahilli yıldız adeta içini dökerken şu açıklamaları yaptı:

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ÇEKiLMESEM TRiBÜNDEN ATILAN MEŞALE YÜZÜME iSABET EDECEKTi

“GELDİĞİMDEN beri bana sevgi gösteren çok sayıda Galatasaray taraftarı var. Bir de bana sevgi göstermeyen bir sürü insan var. Herkes ‘Fenerbahçe taraftarı’ diyor ama Avusturya’da oynadığımız sezon öncesi maçında sadece Galatasaray taraftarları vardı. Birisi neredeyse yüzüme isabet edecek bir meşale attı ve döndüm, hepsi Galatasaray taraftarıydı. Orada rakip taraftar yoktu. Biraz geri çekilmeseydim yüzümde iz kalacaktı ama sonra bana diyeceksiniz ki ‘Seni seviyoruz’.

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NEDEN OYNAMADIĞIMI BANA DEĞiL, YÖNETiME SORUN

· EĞER neden oynamadığım hakkında konuşmak istiyorsanız; yöneticilere sorun, ben bu konuda konuşmak için burada değilim. Bazı şeyler üzerinde kontrolüm yok. Tek yaptığım antrenmana gitmek, o kadar.

BEN HiÇ KiMSEYE SAYGISIZLIK ETMEDiM

· YANİ Galatasaray hakkında bir şeyler konuşmak istiyorsanız, Galatasaray Instagram sayfasına gidin ve onlara DM atın. Ben evdeyim. Oyunumun tadını çıkarıyorum, sonra bugün antrenmana gideceğim, hepsi bu, kimseye saygısızlık etmedim.”

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#GALATASARAY#Wilfried Zaha#TRANSFER

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