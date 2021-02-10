Galatasaray'da Gedson Fernandes'ten Alanyaspor maçı sonrası itiraf! 'Kolay bir dönem olmadı'

Ziraat Türkiye Kupası'nda Alanyaspor'a 3-2 mağlup olarak elenen Galatasaray'da ilk maçında gol atan Gedson Fernandes, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

'ŞANS FAKTÖRÜ YANIMIZDA DEĞİLDİ'

Mücadeleyi değerlendiren Gedson, "İstediğimiz, arzuladığımız bir sonuç olmadı. Sahamızda tur atlamak için hazırlandık ama işler yolunda gitmedi. Çok pozisyon bulduk ama şans faktörü de yanımızda değildi. Üzgünüz ama pazar günü lig maçı var. Bu maçtan çıkararak önümüze bakacağız" dedi.

'HOCAMA TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Gedson Fernandes sözlerini, "Kolay bir dönem olmadı. Sonuçta oynamak için, bir an önce antrenman yapmak için geliyorsunuz ama karantinada kalmak zorunda kalıyorsunuz. Hocama teşekkür ediyorum bana bireysel program verdiler. Bu dönemi çalışarak geçirdim" ifadeleriyle tamamladı.