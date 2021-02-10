Galatasaray'da Gedson Fernandes ilk maçında golle tanıştı
Galatasaray'ın devre arasında transfer ettiği Gedson Fernandes, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Alanyaspor maçında ilk kez forma giyerken 1 gol atıp 1 de asist yaptı.
Sarı-kırmızılı ekibin devre arası transferlerinden Gedson Fernandes, ilk kez Alanyaspor maçında forma giydi.
Maça yedek kulübesinde başlayan yıldız orta saha, 66. dakikada Belhanda'nın yerine oyuna girdi ve sarı-kırmızılı formayı ilk kez giydi.
Karşılaşmada etkili bir performans sergileyen Gedson, Galatasaray'ın 62. dakikada Mostafa Mohamed'le bulduğu golü hazırlayan isim olurken 90+4'te de skoru 3-2'ye getiren golü kaydetti.
Korona testi pozitif çıktığı için ambulans uçakla Türkiye'ye getirilen Portekizli futbolcunun karantina süresi tamamlanmıştı.
Testleri negatif çıkan Fernandes, 8 Şubat'ta Galatasaray'la ilk antrenmanına çıkmıştı.
MOHAMED BOŞ GEÇMEDİ
Galatasaray'ın yeni transferi Mohamed, üst üste çıktığı 3 maçta da gol attı.
Sarı-kırmızılı ekibe Mısır'ın Zamalek takımından transfer edilen 23 yaşındaki oyuncu, ligde çıktığı ilk maç olan Medipol Başakşehir müsabakasında fileleri havalandırdı. Mohamed, ikinci resmi maçında deplasmandaki Fenerbahçe derbisinin tek golünü kaydetti.
Aytemiz Alanyaspor maçında da gol sevinci yaşayan genç futbolcu, üst üste 3 resmi müsabakada da fileleri havalandırmayı başardı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle